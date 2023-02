Maria Eugènia Gay serà la número dos de Collboni a la candidatura per a les eleccions de Barcelona

Maria Eugènia Gay farà tàndem amb Jaume Collboni a la candidatura del PSC per a les eleccions municipals de Barcelona. L'alcaldable socialista ha anunciat aquest dimarts al migdia la incorporació com a número dos de la candidatura de l'actual delegada del Govern espanyol a Catalunya. Antiga degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICUB), Gay tot just havia fet el salt a la política al gener de l'any passat, quan va ser nomenada pel Govern de Pedro Sánchez en substitució de la històrica dirigent del PSC Teresa Cunillera.

El seu és el segon fitxatge que fa Collboni en el seu intent d'assolir l'alcaldia de la capital catalana, després del de Lluís Rabell, antic líder de Catalunya Sí Que es Pot al Parlament i veterà dirigent veïnal. Collboni també ha comunicat en la roda de premsa que l'actual líder del grup municipal, Laia Bonet, serà la número tres de la llista. En el cas que pugui encapçalar el govern municipal, el candidat ha explicat que Gay assumiria la tinença d'alcaldia de Presidència, Bon Govern i Relacions Internacionals, mentre que Bonet s'encarregaria de la tinença d'alcaldia d'Urbanisme, Habitatge i Serveis Urbans.

En la presentació del fitxatge de Gay, Collboni ha destacat el seu paper al capdavant de l'ICAB, en concret l'impuls de la "comissió per la mediació i el diàleg" que es va crear a la institució el 2017, en els moments de major tensió del Procés independentista. L'aleshores degana del Col·legi d'Advocats en tot moment va oposar-se al projecte independentista, si bé també és cert que va ser una defensora dels indults als dirigents empresonats. Amb tot, també és recordada per la polèmica que va protagonitzar el febrer del 2018, quan va censurar l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, per denunciar en un acte a l'entitat l'existència de presos polítics.

Gay va convertir-se en degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona el 2017 i va revalidar el càrrec el juny del 2021, si bé el va deixar un cop va posar-se al capdavant de la Delegació del Govern estatal.

Escenari molt ajustat

Les darreres enquestes situen el PSC i Jaume Collboni frec a frec amb Junts i Xavier Trias en la batalla per imposar-se als comicis a Barcelona, que se celebraran el proper 28 de maig. L'actual alcaldessa, Ada Colau, i Barcelona en Comú estarien a una distància mínima i una mica més despenjada, però encara amb opcions, apareix l'ERC d'Ernest Maragall.



Primer tinent d'alcaldia durant bona part de l'actual mandat en què el PSC ha estat el soci minoritari d'un govern barceloní liderat per Barcelona en Comú, Collboni va deixar el càrrec a principis d'aquest mes, amb l'objectiu de centrar-se únicament en la seva candidatura per als comicis. Un moviment rebut amb crítiques gairebé unànimes, començant per les d'Ada Colau.