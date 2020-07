Marín manté els dos regidors investigats pel cas del Consell Esportiu tot i les peticions de destitució de l'oposició

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), manté al govern local els dos regidors investigats per presumptes irregularitats al Consell Esportiu de la ciutat, tot i les peticions de destitució fetes per la majoria de l'oposició en el ple celebrat aquest dimecres. Abans de l'inici, diverses persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per reclamar la destitució de Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza, els dos regidors implicats en el presumpte cas de corrupció. La concentració "contra la corrupció" l'havien fet la CUP i l'Alternativa d'Esquerres de l'Hospitalet.



El cas del Consell Esportiu va esclatar fa una mica més d'un mes, arran de la denúncia de Jaume Graells, aleshores tinent d'alcaldia d'Educació, Esports i Joventut. S'investiga un presumpte desviament de subvencions públiques.

Durant el ple, ERC i En Comú Podem han insistit en demanar a Marin que retiri de l'executiu Alcázar i Plaza. El portaveu del govern municipal, Francesc Belver, però ha demanat respectar la presumpció d'innocència i ha assegurat que només els apartaran si s'obre judici oral i hi seuen com a acusats. Al seu torn, un dels regidors investigats, Cristian Alcázar, ha defensat la seva innocència i la de la resta d'investigats. "Som bones persones, gent honesta i honrada", ha dit.

"Troba normal que s'utilitzin aportacions de les entitats esportives i escolars per pagar sobresous, copes, esmorzar, multes de trànsit i llibres d'autoajuda?"

El cap de l'oposició, el republicà Antoni Garcia, ha acusat Marín "d'actuar com si no afectés el seu govern" i ha assegurat que "el seu silenci és de complicitat" amb Alcázar i Plaza, investigats per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat documental i blanqueig de capitals. "Troba normal que s'utilitzin aportacions de les entitats esportives i escolars per pagar sobresous, copes, esmorzar, multes de trànsit i llibres d'autoajuda?", ha preguntat Garcia amb relació a les informacions publicades recentment per Nació Digital respecte el sumari de la investigació.



En concret, el mitjà va assegurar que l'organisme comptava amb una caixa B d'uns 500.000 euros amb la qual es pagaven en negre tots aquests aspectes. Aquesta caixa B es justificaria mitjançant actes d'assemblees falsificades.

El cap de files d'ERC ha instat Marín a destituir els dos investigats o, en cas de no fer-ho, li ha demanat que dimiteixi ella. Des de l'Hospitalet En Comú Podem, Ana González ha insistit en la petició de cessió d'Alcázar i Plaza "per ètica".



El Consell Esportiu de L'Hospitalet és un organisme privat sense ànim de lucre, que treballa amb entitats i escoles de la ciutat. L'Ajuntament hi aporta uns 210.000 euros. Cristóbal Plaza va ser-ne el director des del 2001 fins el 2017 i prèviament l'havia encapçalat Cristian Alcázar.