Marlaska admet que va cessar Pérez de los Cobos per no comunicar les actuacions de la Guàrdia Civil sobre el 8-M

El Ministeri de l'Interior ha admès que el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid es va produir per haver incomplert el procediment de comunicació d'actuacions, encara que puntualitza que aquesta comunicació havia de ser "únicament als efectes de coneixement, no del contingut d'aquestes". En cap cas per l'informe del 8-M, al qual no van tenir accés ni el departament ni la direcció del cos.



Així ho ha manifestat el departament que dirigeix Fernando Grande Marlaska arran d'una informació publicada per El Confidencial, que recull la proposta oficial de destitució que realitza la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez.



En aquest escrit es precisa que la pèrdua de confiança es produeix perquè el coronel no va informar del "desenvolupament de recerques i actuacions de la Guàrdia Civil en el marc operatiu i de Policia Judicial amb finalitats de coneixement".

Després d'aquesta informació, el Ministeri de l'Interior assenyala que la destitució "s'emmarca en el procés de remodelació de la Guàrdia Civil i es concreta, com s'explicita en la proposta de cessament, per una pèrdua de confiança derivada, entre altres, perquè es va incomplir el procediment de comunicació d'actuacions, únicament als efectes de coneixement, no del contingut d'aquestes, que es deu a la direcció de la Guàrdia Civil a través de la cadena de comandament.



Les fonts del ministeri afegeixen que la direcció de la Guàrdia Civil i el Ministeri de l'Interior "ni coneixien les actuacions, ni van tenir accés a l'informe", que, "no obstant això, va ser objecte de filtracions abans fins i tot que les parts personades en el procés tinguessin accés a aquest".



Interior precisa que la confiança "és un element nuclear en un càrrec com el que ocupava el coronel, per al qual va ser nomenat de manera discrecional, i per al qual es necessiten les més altes cotes de neutralitat, professionalitat i comunicació". "Sense aquests elements, no es pot desenvolupar el treball diari de manera òptima", conclouen les fonts.

PP, Vox i Cs demanen la dimissió de Marlaska

El PP, Vox i Ciutadans han coincidit a reclamar aquest dimarts, a través de Twitter, la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per "mentir" sobre la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos.



El president del PP, Pablo Casado, ha exigit el "cessament immediat" de Marlaska perquè considera "gravíssim" el seu comportament ja que, a tenor de la informació d'avui, "el Govern confessa que va cessar un coronel de la Guàrdia Civil per no filtrar la recerca del 8M i complir una instrucció judicial". I a més, segons assenyala en un tuit, "Sánchez va mentir en roda de premsa als espanyols i Marlaska en el parlament reiteradament".

El secretari general del partit, Teodoro García Egea, ha assegurat que Marlaska "va mentir en seu parlamentària i en roda de premsa" en donar les explicacions per aquest cessament i "ha de dimitir immediatament", segons ha publicat en un missatge a Twitter, que inclou l'etiqueta "#MarlaskaDimision".

La secretària general de Vox en el Congrés, Macarena Olona, adverteix en un tuit que "mai facis una pregunta la resposta de la qual no sàpigues per endavant" i conclou: "Ara ja sabeu tots perquè no em va contestar l'indigne Ministre Marlaska", al qual augura que "caurà pels seus subordinats".

Mentrestant, el president del partit, Santiago Abascal, s'ha limitat a posar a Twitter la paraula "Delinqüents!", al costat d'una foto del document publicat avui, sobre el que el portaveu de Vox, Jorge Buxadé, assenyala en un tuit que "el codi penal té molt a dir aquí".

Per part seva, el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, assegura que la informació "prova que Marlaska ha mentit als espanyols i efectivament el coronel Pérez dels Cobos va ser destituït per negar-se a complir una ordre il·legal", alguna cosa que "és inadmissible". Bal afegeix en el seu tuit, que "el ministre de l'Interior no pot continuar ni un minut més en el seu lloc" i se suma a l'etiqueta "#MarlaskaDimisión".

Diverses sortides i un informe amb errors

El cessament de Pérez de los Cobos es va produir unes hores després que la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Madrid remetés un informe al Jutjat d'Instrucció número 51 de Plaza de Castella que posava en qüestió la celebració de la marxa del 8-M i 129 actes multitudinaris més en plena crisi del coronavirus i en el qual s'assenyalava Salvador Illa i Fernando Simón com a màxims responsables sanitaris. Aquest informe conté moltes imprecisions, conjectures i errors, com assenyalar que l'OMS havia declarat la pandèmia a nivell mundial a finals de gener quan ho va fer l'11 de març, tres dies després de la celebració de la manifestació feminista.



Grande Marlaska va rebutjar dimarts passat, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que la destitució de Pérez dels Cobos estigués vinculada a aquest motiu i va assegurar que responia a una simple "reestructuració" d'equips per a donar-li "un impuls a la Guàrdia Civil". Després del cessament de Pérez de los Cobos, el 'número dos' de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, va presentar la seva dimissió com a Director Adjunt Operatiu i també va ser destituït en el seu lloc el 'número tres' del cos, el tinent general Fernando Santafé, per passar a ocupar un altre destí.