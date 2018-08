Marlaska insisteix en convocar la Junta de Seguretat per parlar sobre "convivència" i la polèmica sobre els llaços grocs 

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistit en una carta al conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en la necessitat de parlar d'ordre públic en la Junta de Seguretat de Catalunya perquè és competència exclusiva de l'Estat.



Així l'hi expressa Marlaska a Buch en una carta, a la qual ha tingut accés Efe, en la qual li manifesta la seva decisió de mantenir en l'ordre del dia de la Junta, la data de la qual de celebració encara no s'ha acordat, el punt primer: "Anàlisi general de la seguretat pública a Catalunya: Convivència a l'espai públic".



Un punt en el qual amb tota probabilitat s'abordarien les recents disputes per la retirada de llaços grocs i símbols independentistes.



Marlaska, que va proposar celebrar la Junta entre el 3 i el 7 de setembre, respon d'aquesta manera a la carta que li va remetre el conseller, on s'oposava a la inclusió d'aquest punt en considerar que l'ordre públic i la convivència "són competències exclusives de la Generalitat".



"Agraïm l'interès que expressa aquesta proposta, però considerem necessari remarcar que la seguretat ciutadana i l'ordre públic a Catalunya són competències exclusives de la Generalitat" i "s'exerceixen mitjançant els Mossos d'Esquadra i la funció d'autoritat governativa d'acord amb la normativa vigent", deia el conseller en la seva carta.



I afegia: "És en aquest àmbit en el qual se subscriu la utilització de l'espai públic i la persecució dels fets de violència vinculada a la llibertat d'expressió que es puguin produir en aquest espai públic".

Mentrestant, el ministre, dins de "l'esperit de cooperació institucional" i el "respecte recíproc que integra la nostra forma d'entendre el servei públic", inclou en la seva missiva una sèrie de preceptes per recordar al conseller que les citades competències són de l'Estat.



D'aquesta manera, al·ludeix a l'article 149.1.29 de la Constitució, on diu que l'Estat té competència exclusiva en "seguretat pública, sense perjudici de la possibilitat de creació per les comunitats autònomes en la forma que estableixi en els respectius estatuts en el marc del que disposi una llei orgànica".



Inclou també el ministre altres preceptes de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per apuntalar els seus arguments.

Tot això, segons Marlaska, "condueix a mantenir l'ordre del dia proposat" pel ministre el passat 23 d'agost, inclòs el punt 1: "Anàlisi general de la seguretat pública a Catalunya: Convivència a l'espai públic. Índex de Criminalitat. Suport de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en circumstàncies extraordinàries i Certificació d'efectius".



El ministre queda pendent "exclusivament" que es fixi la data dins de les quals es van proposar i agraeix al conseller les "facilitats" perquè es pugui arribar a un acord.