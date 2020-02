Marta Pascal renuncia a l'escó del Senat per discrepàncies amb l'estratègia de JxCat

Marta Pascal, fins ara senadora per Junts per Catalunya (JxCat), renunciarà al seu escó. Ho ha anunciat aquest matí en declaracions a TV3 i ha assegurat que el ple d'aquest dimarts serà l'últim al qual assistirà: "Aquest exercici de la pluralitat que he fet ha estat vist com una dissidència interna i com una merma interna. I, per tant, després de les últimes converses que he tingut aquests últims dies el que he acabat decidint és que posi punt final a la meva trajectòria al Senat", ha dit en declaracions a Els Matins.



Tot i això, Pascal afirma que li agradaria no desvincular-se del PDeCAT: "Deixo l'escó al Senat per coherència, però continuo com a militant". La fins ara senadora ja ho hauria anunciat al president d'aquesta formació, David Bonvehí, així com a l'expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i Josep Lluís Cleries, portaveu a la cambra alta de JxCat.

També ha recalcat que ha pres aquesta decisió "per voluntat pròpia" i ha instat el PDeCAT a ocupar un espai com el que ocupa el PNB al País Basc: "Si existís un PNB a Catalunya, jo el votaria. Ara mateix no existeix. No hi ha hagut cap proposta, jo demano al PDeCAT que transiti cap aquí".



Marta Pascal va haver de renunciar a la presidència del PDeCAT arran de les discrepàncies que mantenia amb Puigdemont, poc després que l'expresident i el líder d'aquest espai creés la Crida Nacional per la República, conjuntament amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president de la Generalitat, Quim Torra. Pascal va defensar un PDeCAT continuista amb la línia de l'antiga Convergència i no subordinat a l'estratègia de Puigdemont. Va provar d'evitar l'assimilació del partit a la Crida durant la primera Assemblea Nacional el 2018, però va ser apartada pels crítics i substituïda per Bonvehí.

En l'actualitat, Pascal es troba entre una de les impulsores de la plataforma El País de Demà, un col·lectiu format per empresaris, acadèmics i polítics catalans que aposta per crear un partit de centre sobiranista, allunyat de l'enfrontament amb l'Estat. També hi participen altres exdirigents del PDeCAT, com ara els exdiputats al Congrés Carles Campuzano i Jordi Xuclà.