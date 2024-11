En marxa la campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19

Amb l’arribada de la tardor i l’hivern augmenta la circulació de virus respiratoris. El Departament de Salut encara un any més la campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19 amb la voluntat de protegir i immunitzar al màxim les persones amb més probabilitats de patir complicacions. L’objectiu és assolir una cobertura del 75% per a la població a partir dels seixanta anys, les persones amb afeccions de risc i el personal sanitari; una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la protecció en els infants.



En aquest sentit, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernàndez, destaca que “la vacunació és un instrument que salva vides. Evita infeccions i, així, el col·lapse dels serveis assistencials”. A Catalunya, la vacunació cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut. La vacunació és vital. De fet, és la mesura de salut pública més cost-efectiva.



Com vacunar-se?

El 23 de setembre es va iniciar la primera fase de la vacunació contra la grip i la COVID-19, adreçada a les persones que viuen en residències, persones de vuitanta anys o més, les que reben atenció domiciliària i dones embarassades. A mitjans d’octubre s’ha posat en marxa la vacunació de la resta de població inclosa en les recomanacions de les autoritats sanitàries.



Per demanar dia i hora al CAP, cal fer-ho a través de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d'atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. També es pot demanar al web citasalut.gencat.cat/ o bé acudint directament al CAP.



A més, s’ha habilitat a cada regió sanitària com a mínim un punt de vacunació poblacional per facilitar encara més l’accessibilitat a la protecció contra els virus respiratoris. Es pot accedir sense cita prèvia en els horaris establerts.



Prova pilot

Com a novetat, les comarques del Barcelonès Nord, Baix Maresme, Maresme Central són objecte aquest any d’una prova pilot per incrementar la cobertura vacunal de la població diana a través de l’enviament d’SMS per a la citació proactiva en els punts de vacunació poblacionals. Aquests SMS s’adrecen a les persones de seixanta a vuitanta anys, a les persones amb factors de risc de dotze a 59 anys, als infants de sis mesos a cinc anys i als infants amb condicions de risc de cinc a onze anys.



Hi ha sis punts de vacunació poblacionals, ubicats en centres d’atenció primària. Estan situats a Sant Adrià de Besòs (CAP Dr. Barraquer), Badalona (CAP Dr. Robert), Premià de Mar (CAP Premià de Mar-Dr. Gasol entrada per urgències), Mataró (CAP El Maresme) i Sant Andreu de Llavaneres (CAP Sant Andreu de Llavaneres-Manoli Marco) i Santa Coloma (CAP Santa Coloma). L’horari és de dilluns a dissabte, de les 9 a les 20 hores.



A banda de les persones citades per SMS, poden anar a aquests punts totes les persones incloses en les recomanacions de vacunació. No cal reservar dia i hora i es pot anar preferentment de 16 a 19 hores. Qualsevol persona que rebi una citació per anar a un punt de vacunació poblacional, si ho prefereix, pot demanar hora i vacunar-se al seu CAP de referència.



Imatge de la campanya de comunicació de Salut per incentivar la vacunació entre els col·lectius de risc.

Sensibilització a les farmàcies

La campanya d’enguany té una altra novetat, la participació de les farmàcies catalanes per ajudar a sensibilitzar la població major de seixanta anys sobre la importància de la vacunació i contribuir a incrementar la cobertura vacunal.

Per a qui es recomana la vacuna de la grip i la COVID-19? • Persones de seixanta anys i més

• Persones a partir de cinc anys internes en residències de persones grans i centres per a persones amb discapacitat, així com altres persones institucionalitzades de llarga durada i residents en institucions tancades

• Persones de menys de seixanta anys (incloent-hi infants a partir de sis mesos) amb condicions de risc

• Persones amb immunosupressió

• Dones embarassades i que han tingut un fill o filla en els darrers sis mesos

• Contactes i cuidadors de persones d’alt risc

• Treballadors de centres i establiments sanitaris i sociosanitaris públics i privats

• Policies, bombers, personal de protecció civil, etc.