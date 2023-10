En marxa un dispositiu policial contra una organització neonazi amb epicentre a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han posat en marxa aquest dimarts un dispositiu policial conjunt contra una organització ultra vinculada al nacionalsocialisme i al supremacisme blanc anomenada Combat 18. S'estan fent entrades a diversos punts de l'Estat, deu de les quals a Catalunya, l'epicentre de la operació, segons Efe.

En concret, al territori català s'està actuant a el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), Sentmenat (Vallès Occidental), Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Navarcles (Bages), Lloret de Mar (Selva) i Mollerussa (Pla d'Urgell). A banda, també s'han fet quatre intervencions a Arganda del Rey (Madrid), Talavera de la Reina (Castella-la Manxa), Lugo i Màlaga.

El desplegament policial a Catalunya està format per efectius de la Comissaria General d'Informació, la BRIMO, ARRO, els GEI i la Unitat Canina. La investigació està tutelada pel jutjat d'instrucció número 3 de Manresa.

El grup neonazi Combat 18, prohibit a Alemanya

El grup neonazi Combat 18, que pren la xifra 18 de la primera i la vuitena lletra de l'alfabet -A d'Adolf i H de Hitler-, es va originar al Regne Unit el 1992 i posteriorment es va estendre per diversos països europeus, entre ells Alemanya, on va ser prohibit el 2020 per la seva perillositat.

Des de la seva fundació, Combat 18 s'ha donat a conèixer per les crides a exercir la violència contra immigrants, minories ètniques i persones d'esquerres o vinculades al moviment LGTBI. El seu logo és la calavera de la tercera divisió Panzer de les Waffen-SS.