Una marxa nombrosa, però poc intensa, clou el 21-D

Sense cap policia a la vista, més enllà d’algun agent local tallant el trànsit dels carrers que creuen el passeig de Gràcia. La manifestació de la tarda, convocada sota el lema unitari Tombem el Règim, ha arreplegat milers de persones -40.000 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els organitzadors- com a cloenda de la jornada de rebuig al Consell de Ministres que s’ha celebrat aquest matí a la Llotja de Barcelona. Però a diferència dels estira i arronses del matí, incloses fortes càrregues policials, tretze detinguts i una vuitantena de ferits, la marxa vespertina ha estat familiar i tranquil·la. Més propera a la celebració d’un 11 de setembre, que no pas a un intent de bloqueig de la ciutat. La marxa ha estat convocada per la Comissió 21-D, integrada per l'ANC, Òmnium Cultural, la CUP, Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).



Sota els llums de Nadal penjant a banda i banda del passeig, amb els aparadors de les botigues de la Milla d’or de Barcelona com a testimonis, la manifestació independentista haurà estat probablement la darrera mobilització de renom d’aquest 2018. Aparentment, és clar, ja que com diu el periodista Guillem Martínez, la política catalana s'ha tornat “líquida”. Imprevisible. És cert que els presos han abandonat la vaga de fam, fet que deixa les seves famílies entrar al Nadal amb certa tranquil·litat pel seu estat de salut. Però encara falten per celebrar algunes de les tradicionals marxes de torxes (demà a diferents municipis), així com seguir amb atenció la posada en llibertat de les persones detingudes aquest matí (13), així com les ferides.



Precisament a elles s’ha referit Roger Espanyol, l’activista que va perdre un ull per culpa d’una bala de goma durant les càrregues policials de l’1 d’Octubre de 2017. “Els advocats de Som Defensores i Drets Humans, desplegats a les diferents manifestacions del matí, han constatat pràctiques desmesurades i il·legals”, ha denunciat. Al seu costat, Marta Torrecillas, portaveu de la comissió organitzadora, s’ha demanat: “A què han vingut avui, els ministres?”. Segons Torrecillas, les mesures sobre la Memòria Històrica aprovades avui no han estat tals. “Per començar, la reparació de la memòria del president Lluïs Companys ja es va fer al 2009. I el canvi de nom de l’aeroport [que el Govern espanyol ha aprovat rebatejar com Aeroport Josep Tarradellas] és una broma de mal gust”, ha argumentat.



L’actriu Sílvia Bel ha conclòs l’acte amb la lectura del manifest unitari "Tombem el Règim": “No podem deixar-ho tot en mans dels partits polítics. No podem delegar tota la nostra activitat, a banda de votar”. I ha afegit, en la reivindicació d’apoderament: “La ciutadania hem de ser part activa i proactiva. Aquí rau la clau del canvi, de l’obertura del Procés Constituent”.

Avui, de fet, ha estat una jornada on els partits polítics (aparentment) han tingut poc a decidir. No debades, la seva presència a les columnes de protesta ha estat escassa i limitada a les bases de la CUP. I ha estat la ciutadania qui ha liderat la resposta, ja sigui des de la cosmovisió dels CDR o des de la de l’ANC i Òmnium.

Després de les baralles internes i escenes de tensió entre independentistes que s’han vist aquest matí (i s’han retransmès per televisió), es podria dir que el tiet de l’ANC i la neboda dels CDR han fet les paus aquesta tarda. Però la diferència de fons encara hi és (i hi serà). Tanmateix, no ha pujat massa graus en l’escala Ritcher perquè sempre hi ha un element cohesionador: l’arribada de ‘piolins’ a Catalunya.Ara a la tarda, tanmateix, no estaven desplegats. I la manifestació ha seguit entre records a Tamara i Adri (retinguda al seu poble i exiliat, respectivament, ambdós activistes dels CDR), l’acció de la Crida LGTBI (amb uns pots de fum de colors que representaven l’Arc de Sant Martí), molt poc trànsit de cotxes (talment fos un diumenge) i la moltes vegades ingrata feina dels voluntaris que mantenen els cordons de seguretat (algunes empentes, alguns mals comentaris). Durant la tarda també s'han fet manifestacions a Lleida, Tarragona i Girona, amb centenars de manifestants en cada cas.