Matadepera, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès i Alella, els municipis catalans en què la població té majors ingressos

Quatre dels set municipis de l'Estat amb més de 2.000 habitants on la població té majors ingressos són catalans. Es tracta de Matadepera amb 24.814 euros de mitjana de renda neta anual per habitant, Sant Just Desvern amb 23.701, Sant Cugat del Vallès amb 23.337 i Alella (Maresme) amb 22.937. Entre el top 15 estatal hi trobem dues localitats maresmenques més: Tiana amb 21.860 i Teià amb 21.721.

Tot plegat ho recull l'atles de distribució de la renda de les llars del 2022 que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En clau catalana cal destacar especialment el cas de Matadepera, que està tan sols superat per Pozuelo de Alarcón (Madrid) amb 29.258, i per davant de Boadilla del Monte (Madrid) amb 24.748. Les tres localitats que repeteixen al rànquing estatal.

L'estadística té en compte els ingressos de cada llar en funció dels habitants que hi viuen, per la qual cosa és lleugerament diferent de la que publica l'Agència Tributària. En aquest cas, aporta dades per contribuent (és a dir, dels que han presentat declaració de la renda) i només de les comunitats autònomes del règim comú.

L'Institut Nacional d'Estadística també es fixa en la distribució de municipis per comunitat autònoma i rang de renda neta anual mitjana per habitant. En el cas de Catalunya, el 46,9% de les localitats es troben entre el 25% de més renda, és a dir, que la renda mitjana supera els 15.073 euros. El 34,6% estan a la renda mitjana-alta, el 15,4% a la mitjana-baixa i el 3,1% a la baixa.

En aquest sentit, l'estadística revela una gran desproporció geogràfica de la renda. Mentre que el 88,4% dels municipis bascos es troben entre el 25% de més renda, el 84,4% dels murcians són entre el 25% de menor renda (menys d'11.537).

Rendes molt altes

L'INE també analitza la distribució de les anomenades rendes molt altes, aquelles que corresponen al 10 % de les seccions censals de més renda, i que per al 2022 correspon a les que van superar els 19.186 euros de mitjana. Barcelona és la tercera capital de província amb més percentatge de seccions amb renda per habitant considerada molt alta amb el 35,4%. La supera especialment Sant Sebastià amb el 60,4% i Madrid amb el 39,3%.