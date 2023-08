Màxim històric de nius de tortuga careta localitzats al litoral de Catalunya

Els nius de tortuga careta detectats al litoral català segueixen creixent exponencialment i aquesta temporada ja són deu. Es tracta del màxim històric registrar a Catalunya, que fins ara eren els cinc nius l'any 2021, mentre que l'any passat no se'n va trobar cap.

El Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) ha informat que els darrers dos nius de tortuga careta a Catalunya s'han trobat el dissabte 5 i el dilluns 7 d'agost, un a la platja de Calafell i l'altre a la platja de la Pineda de Viladecans. En el primer la femella només va fer una posta de 18 ous, probablement a causa de l'aglomeració de gent.

En el segon, es va donar l'avís del naixement de tres cries de tortuga i, en comprovar el seu estat, es van comptabilitzar 103 ous. En el cas de la troballa de Viladecans, s'han pogut alliberar a la platja 23 cries de tortuga i 13 van ser traslladades a les incubadores artificials que té la fundació al Prat de Llobregat. També es va detectar una cria morta i nou ous no desenvolupats.



El CRAM no descarta trobar nous nius durant els pròxims dies. De fet, es va poder fer un control de l'estat de salut de la femella de Calafell i en l'ecografia van comprovar que "presentava fol·licles", fet que indica que podria tornar a pondre ous. A causa de la poca quantitat d'ous que es van trobar, s'ha decidit traslladar-los a les incubadores artificials del CRAM.

Primers naixements a la Costa Brava

Els primers nius de tortuga careta de la temporada van començar a descloure a principis de mes en un niu a Begur (Baix Empordà), el primer detectat mai a la Costa Brava, i part dels ous dels nius del Delta de l'Ebre, que es consolida com a punt de nidificació. El naixement a la Costa Brava pot respondre a la necessitat de cerca d'aigües més fredes per part d'aquests animals, a causa de l'escalfament per l'emergència climàtica.

No apropar-se a les tortugues

Acció Climàtica remarca que l'arribada de tortugues careta per nidificar a les platges catalanes és un fenomen que segurament anirà a més i cal normalitzar-ne la presència. Per això, la fundació torna a fer una crida ciutadana a "no molestar mai la femella" en cas d'estar a la platja i trobar-se amb una tortuga careta que està posant ous. És molt important "per tal que pugui fer la posta amb èxit i tornar al mar", han dit.

La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a començaments del mes de juny i s'allarga fins a finals d'octubre. Les femelles solen fer els nius entre mitjan juny i finals d'agost, i les cries comencen a emergir a partir de començaments d'agost fins a mitjan o finals d'octubre.