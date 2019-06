Durant el 2018, el Port de Barcelona va superar per primera vegada els 3 milions de creueristes, una xifra que el situa com a líder del rànquing europeu. Ara bé, més enllà de l'activitat econòmica que generi, l'arribada constant de creuers a la ciutat té un enorme impacte ambiental, fins al punt que la capital catalana encapçala el rànquing contaminació provocat pel trànsit d'aquest tipus de vaixes. Aquesta és una de les principals conclusions del nou estudi de la federació Transport & Environment, de la que forma part Ecologistes en Acció.



El principal element contaminant dels creuers és el diòxid de sofre (SOX) que emeten i que multiplica el que generen els cotxes. Per fer-se'n una idea, el diòxid de sofre emès pels creuers que van arribar a Barcelona durant el 2017 multiplica gairebé per cinc el que va generar tots els cotxes -uns 560.000- que hi ha a la ciutat. L'informe assenyala que Carnival Corporation, l'operador de creuers més gran del món, va emetre gairebé deu vegades més SOX en les costes europees del que van emetre els 260 milions de cotxes europeus el 2017. El segueix Royal Caribbean Cruises, amb emissions quatre vegades majors que les generades pel parc automobilístic europeu. En termes absoluts, Espanya, Itàlia i Grècia, seguits de prop per França i Noruega, són els països europeus més exposats a la contaminació de l'aire per les emissions de diòxid de sofre dels creuers. Pel que fa a les ciutats, darrere de Barcelona hi apareixen Palma, Venècia, Civitavecchia (Roma) i Southampton.

Segons l'estudi, la major exposició d'aquests països es deu principalment al fet que són destinacions turístiques importants. Però també al fet que tenen regulacions menys estrictes sobre la limitació de sofre dels combustibles marins, que permet als creuers utilitzar combustibles altament contaminants a es seves costes Faig Abbasov, director de polítiques de transport en Transport & Environment, ha declarat: "Els creuers són ciutats flotants amb un alt consum d'energia generada pels combustibles més tòxics que existeixen. Mentre que les ciutats estan prohibint la circulació de cotxes dièsel per reduir la contaminació que respira la seva població, estan donant via lliure a les navilieres. Aquestes provoquen grans concentracions de contaminants amb un alt risc per a la salut dels seus passatgers i de les poblacions més pròximes a les terminals de creuers. És inacceptable”.



Transport & Environment considera que Europa hauria d'implementar una regulació d'emissions zero per als creuers en els ports tan aviat com sigui possible, que podria estendre's a altres tipus de naus. L'informe recomana al seu torn ampliar les àrees de control d'emissions, actualment en vigor únicament en el Mar del Nord, el Bàltic i el Canal de la Manxa, a la resta dels mars europeus. Així mateix, les organitzacions ambientals es recomana limitar les emissions de NOx dels bucs existents, que actualment estan exempts del control d'aquest contaminant a les àrees de control d'emissions existents.