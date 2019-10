Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més elevats d'aire contaminat per ozó, superant el llindar d'alerta per primera vegada des de l'any 2003. Així ho indica un informe d'Ecologistes en Acció, que alerta que l'aire contaminat ha afectat el 2019 a 39,8 milions de persones a tot l'Estat espanyol, és a dir, el 85% de la seva població, i a més del 90% del seu territori, segons els paràmetres establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).



Els registres més greus s'han recollit aquest estiu, coincidint amb les onades de calor, quan s'ha superat en nombroses ocasions el llindar d'informació -és a dir, quan s'ha d'informar a la ciutadania- i una dotzena de vegades el llindar d'alerta a Catalunya, uns nivells que no se sobrepassaven des de fa 16 anys.

Segons l'informe, impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, aquest repunt es deuria a la crema de combustibles fòssils, com ara la circulació de vehicles, agreujada per l'augment de les temperatures resultat del canvi climàtic.



Dades de l'Agència Europea de Medi Ambient asseguren que la contaminació per ozó causa cada any entre 1.500 i 1.800 morts a tot l'Estat espanyol. Les persones més afectades són els infants, la gent gran, les dones embarassades i aquells que pateixen malalties cardiorespiratòries cròniques.

Els responsables de l'informe denuncien que la informació emesa a la ciutadania des de les administracions públiques no és "ni adequada i ajustada a la gravetat del problema": "Poques ciutats compten amb protocols d'actuació enfront de les puntes de contaminació per ozó, i només Valladolid contempla i aplica mesures de limitació del trànsit en episodis com el de l'onada de calor de l'última setmana de juny", critiquen. Catalunya no ha elaborat plans de millora de la qualitat de l'aire per reduir la contaminació per ozó, una responsabilitat per llei que també han eludit nou comunitats autònomes més.



Ecologistes en Acció assenyala que les principals vies d'actuació per reduir la contaminació de l'aire per ozó són "la disminució del trànsit motoritzat, l'adopció de les millors tècniques industrials disponibles, la substitució els dissolvents orgànics per aigua, l'estalvi i l'eficiència energètica i el tancament de les centrals tèrmiques de carbó". A més, proposen generar una "Àrea de Control d'Emissions per a la Mar Mediterrània" per tal de gravar fiscalment els vehicles dièsel i generar una moratòria d'explotacions ramaderes intensives.