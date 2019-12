L'incendi de Montornès del Vallès ha provocat greus afectacions al riu Besòs. Part dels dissolvents de la fàbrica cremada i l'aigua que es va fer servir contra el foc han acabat al riu, provocant la mort de peixos com anguiles, carpes i barbs. La Fiscalia ja ha anunciat que investiga si hi ha cap element delictiu en l'incendi, després de causar el que molts consideren un desastre ecològic a la zona.



Els grups ecologistes ja han denunciat els fets en conèixer que tres empreses de Montornès van ser expedientades l'octubre passat per no haver "pres mesures suficients" per a la seguretat en la gestió dels residus. Tal com ja va informar aquest dimecres el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'empresa afectada, DITECSA, va ser sancionada el 2017 amb una multa de 48.000 € després de detectar un emmagatzemat superior a la capacitat permesa, l'acumulació de materials fora de lloc i la falta de gestió documental de residus, i de 10.000 euros enguany per incompliment de la normativa vigent. Tot i això, les multes no eren per contaminació.



El col·lectiu Mollet Pel Futur assegura haver advertit anteriorment de la perillositat d'aquestes empreses per contaminar "mitjançant l'emissió de Compostos Orgànics Volàtils" i creu que l'incendi s'hauria pogut evitar. Lamenta que les administracions públiques no van fer prou en aquell moment i demanen una investigació judicial per dirimir "responsabilitats i sancions pertinents pel delicte sobre el medi ambient i la salut de les persones".

L'Agència Catalana de l'Aigua declara l'emergència

De moment, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l'emergència a la Conca del Besòs per agafar mostres d'aigua i de sediments. La institució ha reconegut que les tasques d'extinció han provocat abocaments de productes químics al riu, tot i que assegura que no hi ha risc per l'aigua de l'aixeta. L'ACA recomana no agafar aigua dels pous ni fer captacions directes del riu per regar i, com a mesura preventiva, el parc fluvial es manté tancat.



Tot i això, l'ACA sí que ha confirmat la presència de peixos morts a la zona, que ara s'hauran de retirar per evitar una afectació major, tal com ja ha anunciat que farà el Territori després d'activar "mesures d'emergència". Diversos experts en l'ecosistema del Besòs asseguren que han mort espècies molt resistents a la contaminació, un indicador que assenyala el nivell de mortalitat de la fauna més vulnerable. A més, també ha quedat afectada la població d'anguiles, en greu perill d'extinció.



Els ajuntaments demanen explicacions

Alcaldes i alcaldesses de la zona ja han mostrat la seva preocupació per les afectacions mediambientals de l'incendi a Montornès. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha demanat que "s'investiguin i es determinin les causes per saber l'abast real d'aquesta catàstrofe ecològica".



També ha denunciat els fets l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha qualificat de "terribles" les conseqüències de l'incendi, però ha afirmat que la natura "necessita accions, no lamentacions".

Les conseqüències de l'incendi de #Montornès són terribles. Però la natura necessita accions, no lamentacions.



És urgent que actuem per recuperar el corredor verd del #Besòs i que s'investiguin les causes dels fets.



L'alcaldessa de Montcada i Reixach, Laura Campos, s'ha mostrat més contundent i ha afirmat que "més enllà dels informes, el riu Besòs està ple de Dissolvent".