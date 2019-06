Un any més, Ecologistes en Acció publica un informe on analitza la situació de les costes de l'Estat espanyol i les principals amenacen. En l'edició d'enguany, que s'ha difós aquest dijous, es posa especial èmfasi en l'impacte negatiu que té el turisme de masses en els entorns litorals. L'informe, que porta per títol Banderes Negres, destaca dos punts de cada província i en el cas de Catalunya les principals afectacions estan lligades a la contaminació -en part lligades a la turistificació- i a l'especulació immobiliària.



La coordinadora de l'informe, Clara Megías, afirma que el treball "té com a objectiu realitzar un diagnòstic de la salut de les nostres costes, en el qual alertem cada any del deteriorament que pateixen, degut en gran part, encara que no en exclusiva, a les actuacions de la indústria turístico-immobiliària, que té en elles un dels seus principals atractius per al turisme de masses".



"La simbiosi entre l'Estat i la indústria turístico-immobiliària ha generat un canvi sociològic des de la implantació del monocultiu turístic en els nostres entorns litorals", afegeix Megías. L'ONG, però, deixa clar que l'increment del turisme no implica un augment de la riquesa i, de fet, cada cop són més les dades que constaten un increment de la pobresa en els municipis que aposten pel monocultiu turístic.

L'informe també assenyala que el model actual de turisme "comporta l'explotació d'uns recursos que es troben amenaçats i sobrepassa la capacitat de moltes localitats per a enfrontar a la gran quantitat de turistes que visiten les platges".

En el cas concret de Catalunya, les banderes negres d'Ecologistes en Acció se situen a Barcelona, Salou, Cubelles, Delta de l'Ebre i la Costa Brava. A la capital, la bandera negra és conseqüència de la contaminació generada pel turisme de creuers, que situen la ciutat com la més afectada per aquest fet. L'altre punt de la província assenyalat per Ecologistes en Acció és Cubelles (Garraf), on es denuncia l'abocament continu d'aigües residuals a la desembocadura del riu Foix.



A Girona el focus es posa també en els abocaments dispersos i repetitius d'aigües fecals en diversos punts del litoral i en "l'urbanisme especulatiu" de la Costa Brava. L'amenaça de nous projecte immobiliaris és l'origen de la creació de la plataforma Sos Costa Brava, sorgida durant el 2018 i que uneix diverses lluites en defensa del territori de la zona. Ara mateix hi ha en marxa una moratòria de la Generalitat que ha congelat diversos projectes urbanístic a la zona, tot i que n'hi ha d'altres amb un fort impacte que segueixen en marxa, com la Pineda d'en Gori (Palamós) o Sa Riera (a Begur). Finalment, a Tarragona s'adverteix dels vessaments químics industrials a la platja de la Pineda, a Salou, i de la regressió del Delta de l'Ebre.