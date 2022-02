L'entitat ecologista SEO BirdLife, juntament amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i PICampall, ha reclamat més restauracions ambientals a les zones humides del Delta de l'Ebre. En el marc d'una acció divulgativa, una quarantena de persones s'han reunit a l'entorn de la bassa de l'Alfacada, al terme de Sant Jaume d'Enveja (Montsià), per reivindicar la importància ambiental per a la flora i la fauna d'aquests espais.

Reclamen la protecció de les zones on no existeix una seqüència ecològica o bé estan debilitades

Segons Sonia Rivaes, representant de SEO BirdLife, les mesures anunciades pel Govern sobre la protecció de les llacunes són "innecessàries" i ha assenyalat que la protecció de les zones humides ebrenques és "més urgent" per garantir les seqüències naturals del delta davant la pujada del mar o temporals com el Gloria.



L'espai escollit per commemorar el Dia Mundial de les zones humides no ha estat casualitat; en aquesta ocasió, les entitats ecologistes han triat l'entorn de la bassa de l'Alfacada, que va ser restaurada ambientalment ara fa uns set anys. Així, es va recuperar la dinàmica hidrològica natural a través de la connexió de la zona del sosar –un ambient que està sota la influència directa del mar- amb les llacunes interiors. Més enllà de conservar tant la flora com la fauna, aquesta acció permet protegir les zones interiors en casos de pujades del nivell del mar o temporals.



Rivaes ha demanat que les administracions treballin per protegir aquelles zones on no existeix una seqüència ecològica o bé estan debilitades, que representen un 1% de la totalitat de les zones cultivables del delta. Davant d'aquest context, ha insistit en la importància de destinar els recursos econòmics a "necessitats urgents".



En la mateixa línia, ha remarcat que calen inversions que tinguin en compte el futur a mitjà i llarg termini del delta de l'Ebre. "La gestió del delta no s'ha de fer pensant en la immediatesa", ha alertat Rivaes davant propostes com l'anunciada fa poc més d'un mes per la consellera Teresa Jordà d'invertir prop de cinc milions d'euros en el pla de reforç de les

Un espai de pas per als ocells migratoris

L'acte, de caràcter divulgatiu, ha comptat amb el suport de dues altres entitats, PICampall i la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). La membre de la plataforma, Susanna Abella, ha recordat que les zones humides representen un valor natural destacat per al conjunt del delta i alhora, ha reivindicat la baixada de sediments per garantir-ne la protecció. A més, Abella ha incidit en el fet que aquestes zones representen un espai de pas per tots aquells ocells migratoris que fan parada al delta abans de seguir el seu recorregut.



L'activitat s'ha complementat amb una passejada des del mirador de Migjorn fins al mirador del Violí, on petits i grans han pogut observar els ocells que es trobaven en aquest entorn amb l'ajuda de prismàtics i telescopis.