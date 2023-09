La meitat dels delictes d'odi són perpetrats per menors de 35 anys

El 50,1% dels delictes d'odi denunciats als Mossos d'Esquadra entre el 2020 i el 2022 van ser executats per joves de fins a 34 anys, d'acord amb les dades que ha obtingut l'ACN. De fet, si concretem una mica més, el 22,6% dels autors eren menors d'edat, especialment adolescents. La segona franja d'edat que més casos acumula és la que comprèn els adults entre 35 i 64, amb un 43,1% i un total de 1.433 delictes registrats.

Si ens fixem en el total de població, la majoria de delictes que es van perpetrar en tres anys van ser per LGTBIfòbia (40%), racisme (33%) i per discrepàncies en l'orientació política (17%). Pel que fa als menors, la discriminació per raó d'orientació sexual presenta una xifra molt elevada (77,7%), seguida de les vexacions a persones d'altres ètnies (16%) i a persones amb discapacitat intel·lectual o mental (1,8%).

L'efecte de l'extrema dreta sobre els joves

Els motius que porten als joves a cometre delictes d'odi poden ser diversos, però el president de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, opina que és una qüestió de masclisme i d'LGTBIfòbia relacionada amb la masculinitat. "S'han de fer molts deures a nivell educatiu però també canviar el paradigma de les masculinitats perquè tenim un monstre que actua de forma violenta vers les dones i les persones LGTBI", ha explicat a l'ACN.

Si retornem a les dades, és important destacar que els homes han comès tres de cada quatre crims d'odi registrats en aquests tres anys (75,9%) i que també n'han estat víctimes la majoria de vegades (68,3%).

El portaveu del Col·legi de Criminòlegs, Jaume Hombrado, ha posat el focus en l'auge dels partits d'extrema dreta: "les opinions han existit sempre, però si tens un interlocutor que defensa aquestes idees, les legitima i tu et sents amb més capacitat d'executar-les".

Per contrarrestar aquestes idees, Rodríguez ha apuntat que caldrien psicòlegs i psicopedagogs a les escoles per prevenir el bullying, mentre que Hombrado creu que s'han d'inculcar uns "valors" en matèria d'educació sexoafectiva i de respecte a les minories socials.

Increment de denúncies

Si abans parlàvem dels autors, ara ens fixem en les víctimes. La franja d'edat que més delictes d'odi ha patit entre el 2020 i el 2022 ha estat la de 35-64 (amb un 45,8% del total), seguida de la franja 18-34 (39,2%).

A més, el registre de denúncies ha augmentat amb el pas del temps. L'any 2020 se'n van notificar 382, el 2021 un total de 464 i el 2022 van arribar fins a les 587. Malgrat que sembli una tendència preocupant, Hombrado considera que és "positiu", perquè si els Mossos recullen més incidents vol dir que "el sistema funciona".

Segons ell, fa cinc o deu anys es duien a terme conductes que a dia d'avui es són innacceptables, però que abans eren vistes com a normals. "Ara hi ha molta gent molt més sensible a una realitat social o circumstància que ha de tenir una conseqüència", ha explicat.