La meitat dels nous registres del Bicibox son per guardar patinets elèctrics

La prohibició temporal de pujar patinets elèctrics al transport públic, en vigor des de l'1 de febrer, ha disparat el nombre d'usuaris del Bicibox, el servei d'aparcament tancat de bicicletes -i ara també de patinets- promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), segons l'últim balanç.

Fins fa unes setmanes, el servei del Bicibox era exclusiu per a bicicletes, però des de la prohibició dels patinets elèctrics al tren, metro i autobusos de l'AMB, també es poden guardar aquests vehicles personals. I sembla que molts usuaris veuen en bons ulls aquesta opció.

Aquest març, el Bicibox ha superat els 20.000 usuaris. La meitat dels usuaris inscrits durant les darreres quatre setmanes han estat relacionats amb els patinets elèctrics. "L'objectiu és afavorir la intermodalitat amb el transport públic mentre estigui en vigor la prohibició temporal d'accés d'aquests vehicles als mitjans de l'ATM", apunta el vicepresident de Mobilitat, Antoni Poveda.

El Bicibox ha incrementat un 12% les places durant el darrer any, amb la instal·lació de cabines a Barberà del Vallès, Cervelló i Montgat. Actualment, hi ha 2.509 places repartides a diferents municipis. Segons les dades fetes públiques aquest dijous per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, des del 2019 les places del servei han crescut un 33%. Actualment s'estan instal·lant mòduls nous de grabn capacitat a l'Hospitalet de Llobregat, al Prat i a Viladecans.

A l'espera d'una regulació clara

La mesura de prohibir l'accés de patinets elèctrics al transport públic es va prendre després que el 17 de novembre passat un d'aquests aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

El 19 de desembre l'ATM ja va acordar que els operadors de transport públic modifiquessin les condicions generals d'utilització dels seus serveis per incloure la prohibició temporal d'accedir amb patinet elèctric tant als vehicles com a les instal·lacions. L'incompliment d'aquesta normativa comporta una multa de 200 euros. Durant aquest mig any s'elaborarà una proposta per regular l'accés d'aquestsa vehicles.