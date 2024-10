Un membre de la PAH de Lleida s'enfronta a dos anys de presó o 20.000 euros acusat d'una agressió que ell nega

Un membre de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lleida s'enfrontarà dimarts que ve a un judici on li poden caure dos anys de presó o una indemnització de 20.000 euros. Està acusat de diversos delictes de lesions per agredir un veí de Pardinyes amb motiu de l'ocupació il·legal d'un pis. Però ell assegura que es tracta d'una "denúncia falsa" i que en realitat va ser ell qui va ser insultar i "greument agredit".

Els fets es remunten al desembre de 2020 i al març de 2023 ja hi va haver un primer intent de judici, que va ser suspès pel mateix jutge que va proposar un procés de mediació que les dues parts van acceptar. Però aquest no va acabar reeixint, ja que els denunciants no haurien tingut intenció de dialogar, segons la versió de la PAH.

El relat de la PAH

Segons la Plataforma, el desembre de 2020, el militant de la PAH de Lleida Gil Ferré va anar a parlar amb un grup de veïns que estarien "assetjant" un temporer de l'agroindústria en situació administrativa irregular. El militant de la PAH va ser insultat i "greument ferit", asseguren. Ell va interposar una denúncia que va ser arxivada, però no va passar el mateix amb la denúncia que van posar els veïns.

Segons la PAH, des que al novembre de 2020 el temporer va ocupar el pis del fons voltor Cerberus, els veïns l'haurien assetjat de forma continuada amb "insults racistes", trucades al timbre a les nits i talls de llum a mitjans de desembre. Afirmen que van arribar a instal·lar una porta blindada al replà de l'escala perquè quan l'home sortís de casa no pogués tornar a entrar. A partir d'aquí, l'afectat es va posar en contacte amb la PAH per demanar-los suport.

Va ser llavors quan un militant va anar tot sol a parlar amb els veïns per mirar de fer-los entrar en raó i "suavitzar l'assetjament", sempre segons la PAH. Aleshores, un grup de vuit veïns l'haurien tirat a terra i li haurien clavat cops de puny i puntades de peu mentre l'insultaven, ha detallat Ferré,. L'ocupant del pis va ser desnonat pels Mossos d'Esquadra immediatament després dels fets, sense ordre judicial.