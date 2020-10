El Memorial Democràtic instal·larà aquest dijous una llamborda en homenatge a Lluís Companys a la plaça Sant Jaume

El Memorial Democràtic instal·larà aquest dijous una llamborda Stolpersteine en homenatge a l'expresident Lluís Companys a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el 80è aniversari del seu assassinat per part de la dictadura franquista. Fonts de Govern han explicat a l'ACN que després de llargues negociacions, l'Ajuntament de Barcelona hi ha accedit quan ha sabut que el Memorial la col·locaria igualment, però a l'interior del Palau de la Generalitat, on no necessita el permís del consistori.



Segons fonts del govern municipal, és la Generalitat qui decideix la ubicació de la peça i si l'Ajuntament ha acceptat que sigui a la plaça Sant Jaume, que és via pública, és perquè "es tracta d'una autorització excepcional donada la transcendència de la figura".



Les Stolpersteine són peces artístiques urbanes que recorden persones que van ser víctimes del feixisme. Es col·loquen a la vorera davant de la darrera residència que va tenir la persona en llibertat. A Catalunya ja n'hi ha més de 200. L'origen d'aquesta peça en record de Companys, de fet, parteix de la iniciativa d'un grup local, l'Associació Colònia-Barcelona, que es va adreçar fa uns tres anys al Memorial per demanar la col·locació d'aquesta llamborda. Fins ara, l'Ajuntament no ho havia volgut autoritzar. Les negociacions s'havien intensificat en les últimes setmanes, però no ha estat fins aquest mateix dimarts quan el consistori ha donat el seu aval.

Fonts del Govern han celebrat que l'Ajuntament finalment "hagi rectificat" i hagi permès col·locar la llamborda a la via pública. Les mateixes fonts constaten que "ningú hauria entès cap argument" en contra, i han recordat que hi ha peces d'aquest tipus en poblacions de molts colors polítics.

Jornada organitzada per l'Ajuntament

Segons expliquen des de l'Ajuntament de Barcelona, el consistori té prevista, per la seva banda, la celebració d'una jornada per recuperar la figura de Companys precisament amb motiu del 80è aniversari, coincidint amb el centenari de l'assassinat de l'advocat Francesc Layret. A més, l'Ajuntament està treballant en una acció memorial mitjançant una projecció a la façana de l'edifici.



D'altra banda, i amb relació a "l'autorització excepcional" per la col·locació de la llamborda, les mateixes fonts municipals destaquen que Lluís Companys ja compta amb diversos elements a la ciutat que recorden i commemoren la seva figura. Citen, per exemple, el monument a la Ronda Sant Pere amb Passeig de Sant Joan, el faristol de memòria a la porta de la seva darrera residència a la ciutat i un altre a la seva tomba al Fossar de la Pedrera de Montjuïc. A més, pel 75è aniversari de la seva mort, recorden, es va dur a terme una exposició al Born, unes jornades recordant la seva figura i un acte institucional.