El Memorial Democràtic publica el major cens de l'Estat de deportats a camps nazis

El Memorial Democràtic de la Generalitat ha publicat una base de dades, accessible a través d'un cercador, que permet reconstruir les biografies de 9.161 espanyols que van ser deportats a camps de concentració nazis, dels quals uns 2.000 eren catalans. Segons ha informat el Departament de Justícia, el cens, que suposa la major base de dades de deportats d'Espanya, és resultat d'un projecte de recerca dut a terme pel Memorial Democràtic en col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i la Universitat Pompeu Fabra, que es publica coincidint amb el 75è aniversari de l'alliberament de Mauthausen.



A través de la base de dades, es poden conèixer dades sobre l'estada dels presoners en els camps nazis, però també la seva trajectòria prèvia i posterior a l'alliberament, el que permet reconstruir les biografies dels perseguits pel feixisme. El cens possibilita fer cerques per municipis o altres variables, per saber quantes persones d'una població concreta van ser deportades als camps nazis o quants veïns d'una determinada localitat van morir en cada un dels camps de concentració del nazisme.



El portal també inclou mapes que recorren camps de concentració francesos, companyies de treballadors estrangers, enclavaments on va lluitar la resistència francesa o llocs on els exiliats van ser detinguts. Per confeccionar el cens, s'ha dut a terme un buidatge dels arxius de la majoria de camps nazis -Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen, Mittelbau-Daura, Natzweiler, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof i Treblinka-, així com de la International Tracing Service de Bad Arolsen, Amical de Mauthausen i la llista elaborada pel deportat Joan de Diego.



També incorpora el cens informació procedent d'altres obres sobre la deportació, com el Livre Mémorial des Déportés de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation i Libro Memorial: Españoles deportados a los Campos Nazis 1940 – 1945, de Benito Bermejo i Sandra Chueca, així com de bibliografia especialitzada.

“Un deure i un acte de responsabilitat”

La base de dades s'actualitzarà constantment amb el resultat de noves investigacions i aviat incorporarà 200 registres nous que encara estan pendents de revisió. En declaracions a la premsa, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha destacat que la base de dades és producte d'una "treball de documentació ingent" i constitueix el cens més complet de l'Estat, tant pel nombre de registres com per la informació que els acompanyen.



La publicació d'aquest cens és, segons Capella, "un deure i un acte de responsabilitat cap a les persones que van estar internades en aquells camps de concentració, la majoria compromeses amb la legalitat republicana que van haver d'anar a l'exili i, un cop a França, van ser capturades pels nazis". Per a la consellera, aquest cens ha de servir perquè "aquesta barbàrie no caigui en l'oblit. És un exercici de memòria democràtica però també és una lliçó per al futur", ha subratllat.