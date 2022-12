Mercè Rodoreda, Sade i el festival Kosmopolis, grans apostes de la programació del CCCB per al 2023

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha presentat aquest dimecres la seva programació per a l'any vinent, on l'entitat recupera grans clàssics culturals com Mercè Rodoreda o Sade per confrontar-los amb la realitat d'un món actualment en guerra.



Amb un cartell renovat, el CCCB incorpora una nova mirada tecnològica amb la mostra Intel·ligència artificial i torna a comptar amb el festival literari Kosmopolis després de dos anys. L'espai afronta la següent temporada artística d'exposicions amb l'objectiu de mantenir activa una afluència de públic, especialment jove, ja gairebé recuperada després de la pandèmia.

La programació del CCCB per al 2023 s'articula a partir de grans propostes com Flors i viatges, on el grup català Cabosanroque posa en conversa els versos de l'obra Viatges i flors, de Mercè Rodoreda, amb la premi Nobel de Literatura Svetlana Aleksiévitx. Aquesta peça expositiva crea un bosc fantàstic que reflexiona al voltant dels conflictes bèl·lics a partir de l'experiència de Rodoreda i d'alguns testimonis de dones i nenes que van viure la Segona Guerra Mundial.

L'aigua és un dels altres eixos principals de les propostes del CCCB, que mostren un especial interès pel futur del planeta i dels elements que el conformen. Així doncs, amb el festival biennal Kosmopolis, que torna al centre després de dos anys d'absència celebrant la segona dècada de l'exposició, el centre ofereix un espai on confabular sobre la força mitològica de l'aigua i els oceans, tot fent una mirada cultural i crítica al canvi climàtic. I el projecte Intel·ligència artificial indaga sobre els límits de la llibertat personal i com es pot veure compromesa, i de com la tecnologia modela i condiciona les nostres vides.

La combinació de petits i grans formats, recepta d'èxit

Amb tot això, el centre barceloní pretén mantenir encesa la flama del pensament crític i la reflexió, i és per això que continua oferint propostes de format més reduït dins la programació dels projectes de mediació, com Cultura esdevenir, amb la participació de 15 joves creadors europeus; Escola en residència, per connectar el món de l'educació i l'art; Conferències per adolescents, per promoure el pensament crític entre els més joves; i Simfonies de ciutat'.

En la roda de premsa de presentació del nou programa també s'ha fet balanç de l'actual curs del CCCB, durant el qual hi han passat 330.000 persones, una xifra que suposa un 24% més que l'any passat, però queda lluny dl rècord històric registrat el 2019, 500.000 persones, però que la directora, Judit Carrera, sap que no es podran repetir aviat. "Hem canviat el model de treballar i hem deixat d'acollir alguns formats de públics massius", ha explicat Carrera, que ha recalcat el rejoveniment dels espectadors i dels representants dels programes.

Durant aquest any, exposicions com Màscares i Cervells, aquesta última amb gairebé 90.000 visitants, la Biennal del Pensament o el World Press Photo, han fet del CCCB "un centre ple, viu i vibrant, i molt connectat amb el Raval i el país", segons la directora.

Finalment, l'any vinent el CCCB tindrà un pressupost de 13,6 milions, un 15,7% superior respecte a aquest any, .