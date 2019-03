Meritxell Budó, dirigent de confiança de Puigdemont, substitueix Artadi al Govern

Elsa Artadi ja té substituta al Govern. L'alcaldessa de la Garriga i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, ocuparà el càrrec de consellera de Presidència i portaveu de l'executiu català perquè Artadi pugui anar com a segona de Quim Forn a les llistes de Barcelona de cara les pròximes eleccions del 26 de maig.



Budó és una persona propera a l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller a presó Jordi Turull. Llicenciada en Farmàcia i presidenta del Fons Català de Cooperació des del 2011, ja va formar part de les llistes de JxCat el 21-D com a número 32 per Barcelona. Budó també forma part de l'equip del Consell de la República, juntament amb altres representants de l'independentisme com els consellers a l'exili Toni Comín, Lluis Puig o Clara Ponsatí. Finalment, Quim Torra ha optat per mantenir la mateixa estructura que amb Artadi i Budó ocuparà els dos càrrecs que ocupava la ja exconsellera.



Abans d'arribar a la política, Budó havia dedicat la seva carrera a la indústria farmacèutica veterinària, tot i que ha estat afiliada a CDC des de 2002. El 2004, va ser escollida com a presidenta de CiU a La Garriga. El 2006 va entrar a l'Ajuntament com a regidora de l'oposició del govern de Miquel Pujol (ERC), i no va ser fins a les eleccions de 2007 que va encapçalar la llista dels convergents i va ser la candidata més votada. Va arribar a l'alcaldia amb el suport dels seus i dels cinc regidors del PP.



Només un any després, el 2008, la primera del PSC a La Garriga, Neus Bullbena, va liderar una moció de censura que la va apartar del govern municipal, però el 2011 va tornar-hi després de ser la força més votada i assolir un pacte amb els tres regidors d'Acord per la Independència-ERC. Aquest pacte es va revalidar les eleccions de 2015. Ara Budó fa el salt a la política institucional d'àmbit català, després de ser un dels noms més sonats durant les últimes setmanes per substituir a Artadi.