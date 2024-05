Més de 20 entitats europees alerten que la segregació escolar "amenaça la democràcia" 

Més d'una vintena d'entitats europees han signat un manifest per alertar que la segregació escolar "amenaça la democràcia" en plena campanya electoral per a les eleccions europees del proper 9 de juny. Un total de 24 organitzacions s'han coordinat per advertir dels riscos que suposa per a la cohesió social i per reclamar als futurs eurodiputats que implementin mesures per aturar la segregació.

"Els nens i nenes de diferents orígens socioeconòmics creixen separats els uns dels altres a tota la Unió Europea perquè van a escoles segregades i això és el major combustible per a la fractura social i l'extremisme", alerten en un manifest.

De la vintenta que han signat el manifest, deu són entitats catalanes: l'aFFaC, el Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació, CCOO-Educació, Escoltes Catalans, ECASS, la FAVB, la Fundació Bofill, Empieza por Educar, la Fundació Secretariado Gitano i PINCat.

Al manifest remarquen que la UE es troba "en un punt d'inflexió" a causa dels "canvis demogràfics i la diversitat social" i alerten que o "s'abraça realment els valors democràtics i es promou el respecte als drets humans" o "es retrocedeix en idees discriminatòries davant d'aquestes transformacions".

Les associacions demanen als eurodiputats que prioritzin les mesures de dessegregació com a part de les polítiques per a l'èxit escolar en el marc de l'agenda de l'Espai Europeu d'Educació. També volen que s'avanci en la diagnosi i el monitoratge amb indicadors comuns, s'aprofiti els fons europeus per garantir recursos, es promogui la conscienciació i es compti amb marcs normatius que permetin mesures efectives i sostenibles.