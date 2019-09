"El mes de juliol passat, cada dos dies, una dona va ser assassinada. Això ja no és una alerta. Declarem l'emergència feminista". Amb aquestes paraules, la Plataforma Feminista d'Alacant cridava el mes d'agost passat a la mobilització general contra la violència masclista el pròxim 20 de setembre. A tres dies de la data, la iniciativa ha recorregut l'Estat espanyol de dalt a baix, i centenars de moviments, plataformes, sindicats i alguns partits polítics s'han unit a aquesta crida que s'espera que tingui un seguiment massiu.



L'assassinat aquest dilluns de tres dones a Pontevedra a les mans de l'exparella d'una d'elles, ha tornat a posar el focus en la necessitat d'avançar en les mesures de prevenció i en aquelles contingudes en el pacte d'Estat aprovat el setembre de 2017 al Congrés, tot i que moltes de les mesures continuen sense posar-se en marxa. Entre elles, les que tenen a veure amb reconèixer totes les víctimes de violència de gènere.



Es dóna la circumstància que en l'actualitat, la legislació només reconeix com a víctimes directes d'aquesta violència a les parelles o exparelles de les dones o als fills d'aquestes. En el cas de Pontevedra, en el qual l'assassí va acabar a més amb la mare i la germana de la seva exparella, aquestes no són reconegudes com a víctimes d'aquest tipus de violències.



"Al cap de poc temps de llançar la convocatòria i el manifest el passat 6 d'agost, ja teníem confirmades la participació de ciutats de totes les comunitats autònomes", afirma a Público Lydia Segellis, integrant de la Plataforma Feminista d'Alacant. Des de llavors la convocatòria ha estat abraçada i secundada per organitzacions de diferents llocs de l'Estat, grans capitals, diverses ciutats de totes les comunitats autònomes i fins i tot ha saltat les nostres fronteres

Així, ciutats com París (on organitzacions prendran els carrers amb llums violetes), l'Argentina (la ciutat de Rosario se sumarà amb l'encès d'un pont) i algunes ciutats colombianes s'han incorporat a la iniciativa. Fins al moment, les organitzadores porten comptabilitzades més de 200 ciutats de tota Espanya que han organitzat manifestacions o concentracions la nit del 20 al 21 de setembre.



També una vintena d'activistes, cantants, actrius, juristes i comunicadors s'han sumat aquest dilluns a la crida, protagonitzant un vídeo en el qual expliquen els 20 motius per sumar-se a aquesta emergència feminista.

Segons el comunicat fet públic per a la convocatòria, "l'estat d'Emergència es decreta en casos de pertorbació de la pau d'un Estat, a conseqüència de greus circumstàncies que afecten o impedeixen la vida normal d'una comunitat".



El fet que el mes de juliol passat hagi estat el pitjor de l'última dècada pel que fa al nombre d'assassinats de dones per violència de gènere, que "les violències sexuals hagin crescut un 50% a l'agost" i quan al nostre país "es denuncia una violació cada 6 hores" les xifres ens mostren que alguna cosa està fallant, explica el comunicat.



"Sortim als carrers per demanar mesures efectives", afirma Selles. "No tenim govern i el pacte d'Estat no acaba de posar-se en marxa. Necessitem recursos econòmics, voluntat política, formació pel sistema judicial i que la coeducació entri d'una vegada en les classes", afegeix.



Totes les convocatòries tindran com a denominador comú prendre els carrers a la nit i il·luminar-les amb llum violeta. "Això simbolitza la necessitat de desterrar la por que sentim les dones diàriament en sortir al carrer a les nits i ocupar-les. A vegades la policia ens recomana que evitem sortir soles o circular per espais foscos. Però això és un error. No podem quedar-nos a casa. Cal canviar el discurs i deixar de victimitzar a la víctima. Els ajuntaments i les autoritats han de posar en marxa polítiques urbanes que incorporin la perspectiva de gènere", explica Selles



Aquesta activista explica que "decretem l'estat d'emergència perquè considerem que les dones vivim en un estat d'excepció i que l'Estat ha d'actuar. Ens estan privant poder caminar de nit. Que la il·luminem de violeta significa que la nit també és de les dones i que volem viure en pau tant pel dia com a la nit. En llibertat i igualtat", conclou Selles.



Segons les impulsores, a la convocatòria s'han sumat els principals sindicats (CCOO i UGT a nivell estatal), el Govern de València i el de Navarra, així com diversos col·lectius feministes de diferents llocs de l'Estat.



A Madrid la concentració es durà a terme en la cèntrica Plaza del Sol a partir de les 20.30. A Barcelona la cita comença a les 20 hores en la Plaça Universitat, a Bilbao la reunió es realitza a les 20 hores en la Plaça de l'Ajuntament i a Coruña una marxa arrencarà a les 20.30 des de l'Obelisc