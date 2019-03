Més de 200 entitats exigeixen una gestió pública de l'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua s'ha mostrat el suport de més de 200 organitzacions al Compromís per l'Aigua Pública i Democràtica, que reclama la remunicipalització del servei a Barcelona i l'Àrea Metropolitana. La iniciativa, que va presentar-se al gener, advoca no només per passar d'una gestió privada a la pública, sinó que exigeix "la participació ciutadana en el servei per poder assegurar l'accés universal a l'aigua, rendir comptes de la gestió i preservar els ecosistemes aquàtics, fonts de vida". Entre els signants hi ha associacions veïnals, la plataforma Aigua és Vida, CDR, sindicats, organitzacions ecologistes o ONG.



El suport a la remunicipalització pren força en un moment en què l'actual concessió a Agbar -que controla la majoria del capital de l'empresa mixta público-privada, a la que també participen Caixabank i l'AMB- penja del que en els propers mesos decideixi el Tribunal Suprem, després que el 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés la creació d'aquesta societat i, per tant, la conseqüent concessió del servei. Aquesta mateixa setmana, l'AMB ha presentat un informe per demostrar que la liquidació de l'empresa mixta és totalment factible, ja que segons l'estudi Agbar hauria d'abonar 211 milions d'euros a l'administració, de manera que a posteriori es podria optar per un nou model de gestió sense arrossegar cap motxilla econòmica.

A més a més, durant el segon semestre d'enguany els veïns de Barcelona han de votar en una consulta si volen una gestió pública i amb participació ciutadana de l'aigua, que s'hauria d'haver fet l'any passat però va ser impossible per la votació en contra de la majoria dels partits del ple municipal. Des del 2010 hi ha hagut 23 municipis catalans que han municipalitzat el servei de l'aigua, el més important dels quals és Terrassa, que va fer-ho l'any passat. Les entitats adherides al Compromís avisen que si el Suprem confirma l'anul·lació de l'actual empresa mixta, "Instarem al nou govern de l'Ajuntament de Barcelona, de la resta de municipis de l'AMB i al propi Consell de l'AMB a què sense més dilacions remunicipalitzin el servei d'aigua".