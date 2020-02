Més de 200 persones, citades a declarar pels talls de carreteres contra la sentència del Procés

Més de 200 persones estan citades pels talls de carretera durant els dies posteriors a la sentència del Procés. Segons ha denunciat l'organització Alerta Solidària en un comunicat, 138 estan citades amb relació al tall de la Jonquera dels dies 11 i 12 de novembre, convocat pel Tsunami Democràtic. 61 més ho estan amb relació al tall de l'endemà a Salt i 12 més són les persones detingudes per la policia francesa al Pertús, algunes de les quals van ser citades dies més tard a Perpinyà. També hi ha citacions a 42 persones més als jutjats d'Amposta pels talls de l'N-340 i tres del Maresme per talls de les vies del tren, ambdues accions al marge del Tsunami.

El comunicat arriba arran d'una nova onada de citacions, que en la majoria de casos es portarà a terme a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca i s'allargaran durant tota la setmana amb gent concernida del Bages, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Berguedà, del Maresme, d’Osona, del Penedès i dels Vallesos. Segons Alerta Solidària, algunes persones ja han informat que no s'hi presentaran.

L'organització denuncia el degoteig de citacions i el gran volum d'afectats: "Cal remuntar-nos a pics històrics de repressió per trobar precedents d’aquesta mena com la 'primavera valenciana', de febrer de 2012, o l’època daurada dels abusos de tota mena per part de Mossos". A més, considera que posa en relleu "les diferències" a l'hora de "reprimir mobilitzacions independentistes" i les actuacions contra "les persones dels grups unionistes i feixistes espanyols": "De l’obsessió d’enjudiciar-nos fins a l’extrem a la passivitat, o complicitat, enfront del feixisme organitzat".

Alerta Solidària lliga aquesta "intensitat repressiva" a un increment de la protesta que ha estat capaç de generar "inquietud a l'establishment". Afirmen que preocupa més que "s'impulsin mobilitzacions diferents a les tradicionals i que siguin capaces d’alterar de manera efectiva i sostinguda en el temps la pau imposada per la força".