Més de 250 acadèmics de la Universitat de Saragossa signen un manifest en defensa del català i l'aragonès

Un total de 256 professors i investigadors de la Universitat de Saragossa han signat una declaració a favor del català i l'aragonès a l'Aragó. Ho fan després que el president de la comunitat, Jorge Azcón (PP), que governa amb Vox, afirmés que en aquesta comunitat de l'Estat no s'hi parla català, i també anunciés la voluntat de revisar la Llei de llengües que estableix la seva protecció, el que ja ha generat reaccions populars. La declaració està oberta a la firma de més docents.

La declaració dels acadèmics recorda que el català i l'aragonès són dues llengües que s'ensenyen en diversos graus, amb investigadors que participen en projectes finançats a través de fons de l'Estat, ja sigui des de la seva perspectiva lingüística, històrica o social. I que els resultats són motiu de publicació de monografies i articles acadèmics a "revistes d'alt impacte internacional". El manifest es va començar a fer circular la setmana passada i un dels seus impulsors és el sociòleg Natxo Sorolla, activista pel català a la Franja.

Els acadèmics exigeixen el reconeixement de la investigació desenvolupada a Aragó sobre la diversitat lingüística pròpia, i que es tingui en compte la Universitat de Saragossa en el desenvolupament de polítiques públiques que afecten aquesta realitat. També respecte per l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua a l'àmbit de la seva competència, "respectant la seva autonomia com a institució i la independència acadèmica dels membres".

"Com a docents i investigadores, considerem que les afirmacions de representants públics anteriorment esmentades vulneren la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, ratificada per l'Estat espanyol", defensa el text. Recorden que el Comitè d'Experts ha explicitat en diferents ocasions la necessitat de "supervisar i vetllar pel compliment de les obligacions adquirides per les autoritats espanyoles, mitjançant el reconeixement i la protecció del català i l'aragonès a Aragó".

En concret, en la declaració repliquen l'afirmació que a Aragó "no es parla català" i que"la gent que viu a Fraga parla fragatí", així com altres intencions del Govern d'Aragó en contra de la llengua. "El català a Aragó rep reconeixement i interès per part de la romanística internacional des de fa moltes dècades", reivindiquen els acadèmics, destacant també el paper de l'aragonès. "L'aragonès i el català són part de la vida quotidiana de la Universitat de Saragossa", afegeixen.



Reacció popular a l'Aragó

A finals de gener, diverses entitats de defensa de les llengües que es parlen la comunitat van iniciar una recollida de signatures per tal de mantenir-ne la protecció legal que podria eliminar la modificació anunciada per l'executiu. La iniciativa s'ha engegat a través de la plataforma Change.org i està a poc més de 300 firmes d'arribar a l'objectiu de 5.000 que plantejava inicialment. La recollida de signatures en línia l'ha engegat l'Associació Cultural Rolde d'Estudis Aragonesos, amb seu a Saragossa, i dedicada a l'estudi i difusió de la cultura de la comunitat.