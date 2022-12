Més de 270 entitats exigeixen al Govern uns pressupostos "coherents" amb la crisi climàtica

Ecologistes en Acció i més de 270 entitats agrupades en plataformes i col·lectius ecologistes, veïnal is socials de tot Catalunya, entre les quals hi ha Zeroport, Iaeden -Salvem l'Empordà, Rebel·lió o Exitnció Giroa i Aturem Hard Rock, exigeixen al Govern uns pressupostos "coherents" amb la crisi climàtica. En aquest sentit, demanen al president Pere Aragonès que no accepti les reclamacions de formacions com el PSC o Junts pel que fa a les inversions en macroinfraestructures i macroplans urbanístics, com el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat.

En una roda de premsa al davant del Palau de la Generalitat aquest dilluns, representants d'alguns dels col·lectius agrupats han presentat un manifest en el qual reclamen "fermesa" al Govern de Pere Aragonès davant de plantejaments que "arrasen el medi ambient i el teixit social dels territoris". Al mateix temps, també demanen que es convoqui les entitats ambientals del país per negociar els comptes. Critiquen que el govern ha presentat els pressupostos de 2023 a empresariat, sindicats i partits polítics, "però en cap moment no ha escoltat les entitats ambientals".



En el text, les entitats han exigit un canvi "radical" en les polítiques públiques a totes les administracions per tal d'assolir "un país en harmonia amb la natura, que no contribueixi a la degradació global mitjançant els impactes de la seva economia, sinó que situï la preservació del clima, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics en el centre de les seves polítiques", juntament amb els drets socials i democràtics.

Eloi Redon, representant de la Plataforma Aturem Hard Rock, ha criticat que resulta "obscè" que partits polítics "menyspreïn" la ciència, la ciutadania conscient i els mateixos informes de la Generalitat i les lleis de les que s'ha dotat el Parlament. Fa uns mesos, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat va emetre un informe desfavorable que impedia la tramitació del nou Pla Director Urbanístic del Hard Rock, el macrocomplex d'oci i casinos que es vol construir al costat de Port Aventura.

El document indica que no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits. En concret, subratlla la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica".

"Continuen instal·lats en la lògica del creixement a qualsevol preu, fins i tot quan el creixement i els seus múltiples i devastadors impactes han portat els ecosistemes del planeta al límit del col·lapse", ha reblat Redon. També ha avisat que allò que serveixen "són els actes" i que darrerament han vist com el Govern "està apostant decididament per destruir el nostre territori i apostar per una economia totalment destructiva".

En la mateixa línia s'ha expressat Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció, que ha considerat que el Govern "té una certa contradicció interna". "Potser les seves idees tendirien a apropar-se més a una moderació en aquests macroprojectes, però hi ha una realitat que és que el Parlament no té una majoria absoluta i és ostatge de negociacions amb altres partits amb prioritats radicalment diferents", ha afegit.