Més de 300 persones es concentren a Girona per denunciar la mort d'un exmena que es va suïcidar

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant de la Delegació del Govern a Girona per denunciar la mort de Hamza Iouazgui, un exMENA que es va suïcidar la setmana passada. La protesta, convocada per la plataforma Girona Acull, considera que la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) és "responsable" de la mort de Hamza perquè "aboca joves al carrer" i això els fa "perdre l'esperança". Per la seva banda, des d'Afers Socials afirmen que el jove va rebre acompanyament en tot moment i va participar en diversos programes per a joves migrats. Per això neguen cap responsabilitat i lamenten la mort del jove. En l'acte, alguns dels seus companys li han dedicat unes paraules.

La protesta s'ha iniciat amb una foto del jove marroquí amb rams de flors que commemoraven la seva mort i els participants de la concentració han anat col·locant diverses espelmes al seu voltant. Altres joves migrants han portat pancartes que deien "Hamza, no t'oblidarem mai" i "DGAIA responsables". L'Espai Antiracista Girona-Salt i la plataforma Girona Acull ha aprofitat per assenyalar la Generalitat com una de les responsables de la mort de Hamza. Segons les entitats, el sistema d'acollida actual "aboca joves al carrer" i això els fa "perdre l'esperança".



Per la seva banda, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han negat tenir cap responsabilitat sobre la mort de Hamza. De fet, el Govern ha assegurat que "havia acompanyat i protegit" el jove en els últims anys. En aquest sentit, des d'Afers Socials han recordat que el jove va ingressar en un centre d'acollida quan va arribar a Catalunya i i després va anar a un pis d'emancipació fins als 18 anys. A més, ha reiterat que el va ajudar a "tramitar el permís de residència" i també una ajuda per a persones sensellar joves.

El portaveu de l'Espai Antiracista Girona-Salt, Mostafa Shaimi, ha apuntat a les empreses del tercer sector i gestores de centres d'acollida com a "corresponsables" de la mort del jove marroquí. Shaimi ha lamentat que aquestes empreses apostin per "expulsar" els joves dels seus centres, quan "hi ha una ordre" des del Departament "que no hi hagi expulsions al carrer" de cap jove.



És per això que el portaveu ha demanat "fer un llistat" de tots els joves que hagin estat expulsats de centres d'acollida i residències i "portar-lo a aquesta casa" –en referència a la Delegació de la Generalitat- per tal que tots els joves siguin readmesos. "És l'única manera d'acabar amb l'hemorràgia", ha conclòs Mostafa Shaimi.