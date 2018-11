Més del 40% dels ciutadans espanyols estarien a favor d'un referèndum d'independència

Més del 40% dels ciutadans espanyols estarien a favor de la celebració d'un referèndum d'independència com a via per solucionar el conflicte polític català. Aquesta és una de les grans conclusions de l'enquesta que publica aquest dilluns La Vanguardia. Segons l'estudi, elaborat per GAD3, el 41,7% dels ciutadans estarien a favor del referèndum, un percentatge que baixa al 37% si s'exclou Catalunya, mentre que el 55% hi estarien en contra. En canvi, si el focus es posa només a les persones que viuen al Principat, només el 28,5% dels consultats refusen el referèndum com a via de sortida el conflicte, mentre que més del 66% hi estan a favor. El sondeig mostra, per tant, que el suport que el referèndum genera entre la població de l'Estat és molt més elevat que el que té entre la classe política, on Podemos és l'única formació que avala una consulta que refusen PSOE, PP i Ciutadans.



Amb tot, altres opcions generen ara mateix un major suport. Així, per exemple, el 68,8% dels consultats està a favor d'una reforma de la Constitució espanyola que propiciï un nou Estatut de Catalunya amb competències ben delimitades, un plantejament que entre els catalans tindria un punt més de suport. Aquesta opció també genera un suport majoritari entre els quatre grans partits estatals. Pactar un nou sistema de finançament genera un consens similar a Catalunya (67,7% a favor, 22,6% en contra), però en canvi no està igual de ben vist a l'Estat (53,3% a favor, 34,6% en contra).

Ara bé, aquests suports més o menys amplis a diverses vies polítiques per actuar a Catalunya són compatibles amb un aval majoritari a la repressió i a l'assimilació d'un relat que creu que hi ha hagut violència al procés independentista, malgrat que la realitat el desmenteixi. Així, per exemple, el 49% dels enquestats estan a favor que s'apliqui un nou 155 sobre les institucions catalanes, un percentatge que arriba al 75% en el cas dels votants del PP o Cs i que arriba al 42% en el cas del PSOE. A Catalunya, però, només el 23% avala aquesta mesura. En aquesta qüestió, per tant, les diferències entre els dos territoris són abismals. La presó provisional, que refusa el gruix dels catalans, es veu com a "proporcional" per més del 52% dels espanyols, mentre que un 58% dels consultats també ha comprat el relat que en el procés va existir "violència" i, per tant, està justificada l'acusació de rebel·lió. Gairebé el 60% dels consultats també refusen un hipotètic indult en cas que hi hagi condemnes a presó als dirigents independentistes.

Victòria de Pedro Sánchez



El mateix rotatiu també ha publicat un sondeig sobre unes possibles eleccions estatals. En aquest cas, l'estudi dona la victòria al PSOE, que arribaria al 26,6% dels vots i els 106 escons, mentre que PP i Cs estarien en un empat tècnic, entre el 22,3% i el 21,9% dels sufragis, respectivament. Traduït en escons, els dos partits de dreta es mourien entre els 92 diputats del PP i els 75 de Cs. Units Podem i les confluències es quedaria en el 16,6% dels vots i 48 diputats. Entre els partits estrictament catalans, ERC aconseguiria 11 representants al Congrés, mentre que el PDECat en sumaria sis.