Més de 40 entitats donen suport al pla pilot de renda bàsica universal del Govern

Més de 40 organitzacions ciutadanes han signat el manifest en suport al Pla pilot de renda bàsica universal de la Generalitat, impulsat per la Xarxa Renda Bàsica (XRB). Les associacions expressen el seu suport a què es creïn els mecanismes legals que facin possible la posada en marxa del pla pilot.

El manifest es va fer públic el 24 de març i veu el sistema de la renda bàsica universal com una oportunitat "davant de la realitat social que ens envolta, marcada per la permanència, si no pel creixement, any rere any, d'amplíssimes capes de la població en situació de pobresa i precarietat". Els impulsors consideren que "repetir les velles receptes no és la manera racional de fer front a aquesta xacra social".

Entre les organitzacions signants del manifest hi ha Greenpeace, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC), Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), entre d'altres.

Representants de les entitats han presentat aquest dilluns les signatures recollides aquest darrer mes, coincidint en el marc de la campanya electoral. Destaquen que, segons una enquesta pública, el 76% de la població era favorable al desplegament del pla pilot. I que fins i tot un 80% era directament partidària d'una renda bàsica.

Daniel Raventós, membre de la Xarxa Renda Bàsica, ha criticat que durant el debat dels pressupostos el PSC va ser "especialment bel·ligerant" i va aconseguir el suport parlamentari de Junts, Vox, Cs i el PP: "Va suposar l'aturada en sec del projecte en buidar-lo de recursos econòmics". I ha remarcat que el pla pilot "havia despertat moltes expectatives" a escala internacional.

Sira Vilardell, membre de la Taula del Tercer Sector, ha demanat "avançar amb noves fórmules de lluita contra la pobresa" amb propostes com aquesta. "Es pot estar a favor o en contra de la renda bàsica, però un pla pilot aporta molta informació valuosa", ha reivindicat.

Al seu temps, Elena Blesa, de la Plataforma Assembleària Artistes de Catalunya, ha defensat el pla pilot com "la millor política cultural que es pot fer". "Des de les especificitats del sector cultural seria un dels pocs mecanismes per poder revertir l'estructura meritocràtica de les arts que amaga un sistema de classe i privilegis", ha etzibat, tot demanant que els ajuts vagin als artistes perquè "són el darrer esglaó".

Finalment, Glòria Roig, de Dones per Dones, ha incidit que la renda bàsica "és igual a donar dignitat a les dones" i que el pla pilot "assegura la possibilitat d'implementar-la". "Les dones són les que es porten el pitjor tros la renda bàsica", ha assenyalat.