Més de 400 persones es concentren davant del monument franquista de Tortosa per exigir-ne la retirada

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa s'ha concentrat davant del monument de la Batalla de l'Ebre per exigir la seva retirada el dia que s'hagués hagut de començar el desmantallament, aquest 18 de juliol. La protesta, que ha aplegat unes 400 persones, s'ha fet en el dia que es compleixen 85 anys de l'aixecament militar, data simbòlica que el Govern havia previst per començar els treballs. La retirada del monòlit franquista està aturada després que el jutjat contenciós-administratiu número 2 de Tarragona en decretés la suspensió cautelar, a principis de juliol. "És un entrebanc més; exigim a l'Ajuntament que presenti recurs contra les mesures cautelar com ho ha fet Justícia", ha dit a l'ACN una de les portaveus de l'entitat, Marisa Panisello.

Demanen a l'Ajuntament que presenti recurs contra les mesures cautelars

Sota el lema "La memòria del riu feixisme, mai més", unes 400 persones s'han concentrat a la platja fluvial de davant del monument franquista, situat al bell mig del riu Ebre, per demanar la seva retirada de l'espai públic. La protesta ha comptat amb parlaments de diversos membres de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa i també de representants de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme i del col·lectiu LGTBI ebrenc. Tots ells, han alçat la veu contra el feixisme i han assenyalat que el monòlit no es pot reinterpretar, perquè, diuen, "mai serà un monument per la pau i la concòrdia".



Després de les intervencions, l'il·lustrador Ignasi Blanch ha projectat a la pilastra del monument franquista dues il·lustracions amb les quals ha recordat les víctimes de la Guerra Civil Espanyola. La proposta artística, feta expressament per l'ocasió, ha anat acompanyada de la música de l'artista croat Nenad Bach, amb qui Blanch comparteix altres projectes. "És significatiu perquè és un home que vetlla per la pau al món", ha dit Blanch.

"Ara que havíem aconseguit un consens polític per la retirada surt l'entrebanc per part de la justícia; confiem que realment es faci justícia", ha subratllat Ester Baiges, una altra de les portaveus de l'entitat organitzadora. "Som optimistes, tardarà més o menys; però al final anirà fora", ha afegit Panisello.



Les activistes recorden que el desmantellament del monòlit suposa el compliment la llei de la Memòria històrica del 2007. En la concentració, també hi ha participat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie. "No es pot permetre que el monument d'exaltació franquista segueixi aquí, cap ciutat de tradició democràtica s'ho pot permetre i estem convençuts que malgrat les cautelars, la resolució serà que es procedeixi a la seva supressió", ha manifestat. La protesta ha acabat amb un to festiu i reivindicatiu i al crit de "l'Ebre serà la tomba del feixisme".