Més de 70 cigonyes mortes electrocutades en cinc dies: Territori exigirà mesures a Endesa

Entitats naturalistes i ecologistes de les comarques gironines demanen al Govern de la Generalitat actuï "de forma ràpida "exigint a l'empresa de subministrament elèctric el compliment de la normativa de mesures de protecció de les torres elèctriques per evitar la mort d'ocells protegits. La reclamació arriba després de localitzar més de 70 cigonyes mortes electrocutades en només cinc dies. Davant aquesta situació, Territori exigirà mesures a Endesa per evitar més casos.

Entre el 15 i el 21 d'agost, han trobat 37 exemplars sota torres elèctriques a Girona i a Sant Gregori (Gironès); 24 a la Vall d'en Bas (Garrotxa), quatre a Llers i Riumors (Alt Empordà) i onze a Arbúcies i Bonmatí (Selva). Ho detallen aquest divendres en un comunicat l'Associació de Naturalistes de Girona, IAEDEN-Salvem l'Empordà, El Meandre, Grup de Natura Sterna i Ecologistes de Catalunya (EdC).

Durant la segona quinzena del mes, diversos grups de centenars de cigonyes blanques (Ciconia ciconia), uns ocells protegits, van arribar a la ciutat de Girona i altres indrets de les comarques gironines com la Garrotxa, l'Alt Empordà i la Selva per fer una aturada en el seu viatge migratori cap a l'Àfrica. Els llocs que trien per fer el descans són punts elevats, sovint propers a zones urbanes, com ara teulades, campanars o grues, però també les torres de les línies elèctriques.

Una cigonya morta sota una torre elèctrica. — Júlia Ferrer / Cedida a l'ACN

Entre dissabte 17 i dimecres 21 es van aturar, com a mínim, uns 300 exemplars al nucli urbà de Girona, i centeners més a les comarques adjacents. "Es ocells que es troben morts són només la punta de l'iceberg, ja que un estudi publicat en la revista científica Ardeola, realitzat en línies elèctriques de Lanzarote i Fuerteventura, s'estima que la probabilitat general de detecció de cadàvers de només el 0,134. Això significa que al voltant del 86,6% dels exemplars morts per col·lisió no són detectats", remarquen. Extrapolant els exemplars trobats i fent el càlcul, podrien haver mort 463 cigonyes.

Les entitats alerten que el disseny de les torres elèctriques no han tingut en compte el fenomen migratori i que això provoca que molts ocells puguin tocar simultàniament la torre i un cable per la gran envergadura de les ales, rebent una descàrrega elèctrica mortal. Denunciem una "deixadesa flagrant" de les companyies de transport i distribució d'energia elèctrica a l'hora de prendre mesures a les seves instal·lacions per evitar aquestes electrocucions, que qualifiquen de "massives", i exigeixen al Govern que adopti mesures "urgentment".

Membres de les entitats ambientals han notificat aquestes electrocucions als Agents Rurals, amb l'objectiu que aixequin acte i tramitin la denúncia pertinent "perquè l'empresa de subministrament elèctric responsable de les torres adopti mesures per corregir i protegir aquestes instal·lacions". El cos aixeca anualment acta d'unes 700 aus mortes per culpa de les línies elèctriques, de les quals més de 300 corresponen a cigonyes blanques.

Territori exigeix mesures a Endesa

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica té previst reunir-se les pròximes setmanes amb la companyia Endesa per exigir-li que prengui mesures correctores a les torres elèctriques per evitar la mort de cigonyes blanques, tal com recull la legislació. El Govern recorda a l'empresa -propietària del 90% de la xarxa de distribució del país- que aquestes aus estan protegides per directives europees, lleis estatals i pel Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que el departament farà tot el possible per revertir aquesta situació i ha demanat a Endesa "que actuï amb la màxima celeritat i introdueixi mesures per aïllar o fer passar el cablejat per sota terra". La responsable del Govern de la Generalitat ha demanat prioritzar l'actuació "en les zones de pas de les aus durant la migració, que acostumen a ser entre Osona i les comarques gironines".

Programa d'Endesa per reduir els casos d'electrocució

En alguns territoris com la comarca del Pla d'Urgell, Endesa ha iniciat un programa innovador per protegir les torres elèctriques i les cigonyes, evitant així els problemes causats per aquestes aus migratòries i la seva mort. Les cigonyes, que han trobat les torres un lloc atractiu per niar, corren perill de morir electrocutades i provoquen talls en el subministrament elèctric. Per abordar aquesta qüestió, l'empresa ha desenvolupat una solució basada en una estructura geomètrica de fibra de vidre que cobreix el cap de les torres, impedint que les cigonyes puguin construir els seus nius.

Endesa preveu tenir adaptats a finals d'any un total de 1.500 suports més de la xarxa de distribució a Catalunya per protegir l'avifauna. Suposa un increment del 60% en relació amb les actuacions fetes entre 2018 i 2023. L'objectiu és minimitzar el risc d'electrocució i col·lisió dels ocells i contribuir a la seva conservació.Entre d'altres, s'instal·len elements de protecció als cables o la substitució de cadenes per unes de més llargues. Les noves línies elèctriques aèries ja tenen incorporat un sistema que no suposa un risc per als ocells.



Altres actuacions que es fan també és la col·locació de fundes protectores de silicona, folrar cables i elements conductors, col·locar aïlladors polimèrics o eliminar seccionadors. En alguns casos, detalla Endesa, també s'han instal·lat uns elements anomenats salva ocells que consisteixen en unes balises en forma d'ocell que eviten que les aus s'hi apropin. La del Pla d'Urgell ès una prova pilot per protegir les cigonyes.

Les actuacions que duu a terme Endesa a la xarxa tenen un doble objectiu: d'una banda, reduir el risc elèctric per als ocells i, de l'altra, millorar la qualitat del servei als clients. Les accions es fan seguint un ordre de prioritat tècnic basat en criteris de conservació d'espècies, de manera que es garanteix l'adaptació de manera urgent d'aquells suports que poden tenir un major impacte sobre l'avifauna. Així mateix, s'estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l'entorn.