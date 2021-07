Més de 8.000 entitats demanen la creació d'un organisme per fiscalitzar l'impacte de les empreses catalanes a l'exterior

El Grup català d’Empresa i Drets Humans, format per Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ha elaborat la petició que s'ha registrat al Parlament amb el suport del JxCat, ERC, PSC, la CUP i els Comuns per impulsar aquest organisme "pioner"