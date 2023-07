Més de 9.000 dones van denunciar violència masclista a la metròpolis de Barcelona l'any 2022

Fins a 9.184 dones van presentar denúncia l'any 2022 per haver estat víctimes de violència masclista a l'àrea metropolitana de Barcelona. La xifra suposa un increment del 3,3% respecte de l'any anterior i equival al 40% de les denúncies presentades per violència contra dones a tot Catalunya. En la majoria dels casos (65 %), la denúncia es va efectuar a través d'un atestat policial realitzat per la mateixa víctima, és a dir, després de requerir presència policial.

Les dades apareixen en els resultats del primer informe anual de violència contra les dones de l'àmbit metropolità, elaborat per l'Observatori Metropolità de Gènere. El treball recull les dades metropolitanes dels principals indicadors de violència masclista, a través d'informacions dels jutjats de violència, de l'Institut Català de les Dones o del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

L'informe revela que un 13% de les dones no declaren contra l'agressor. Els serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) i altres ens de suport a les víctimes ho atribueixen a la revictimització, el lligam econòmic o sentimental cap a l'agressor i la lentitud del sistema judicial. El percentatge és de l'11% a Catalunya i del 10% a Espanya.

L'any 2022 es van iniciar a l'àrea metropolitana de Barcelona 2.394 ordres de protecció, de les quals els jutges en van denegar un 60% (1.438), en van acceptar el 39% (945) i l'1% (11) van ser inadmeses. A Catalunya, la tendència és similar, ja que el 52,9% (2.885) van ser denegades, mentre a Espanya hi va haver més ordres de protecció aprovades que denegades: el 68,2% (27.229).

Dades de denúncies per violència masclista. — OBSERVATORI METROPOLITÀ DE GÈNERE

El 44,4% dels processos acaben amb sobreseïment, és a dir que es conclouen de manera eventual i s'arxiven les actuacions, sense finalitzar. Només el 9,7 % finalitzen amb sentència, el 82% dels quals amb sentència condemnatòria. Quan un assumpte judicial no es conclou eventualment ni acaba amb sentència, s'eleva a un altre òrgan judicial competent, el que va passar en el 30% dels processos.

L'informe també recull que es van fer 12.389 trucades al número d'atenció 900 900 120 de l'Institut Català de les dones.