Grups de joves han pujat un esglaó més en l'escalada d'enfrontaments amb la policia espanyola i Mossos d'Esquadra a diferents ciutats catalanes.



A Barcelona, joves encaputxats han tornat a calar foc a contenidors, vehicles i altre material per segona nit consecutiva i han arribat a fer recular els agents de tots dos cossos policials que intentaven dispersar-los a la cruïlla de la Gran Via i el carrer Nàpols i a les immediacions de la plaça Tetuan, a l'esquerra de l'Eixample.

Contenidors en flames al carrer Roger de Flor

Una estona més tard els policies s'han tornat a fer amb el control d'aquests punts, perquè el gruix dels manifestants s'havien desplaçat cap a un altre lloc.

Quim Torra crida a la calma i condemna el vandalisme

Aquesta tercera nit de protestes contra la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes ha generat una compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, quan passaven pocs minuts de les 12h. En una declaració institucional emesa per TV3, Torra ha fet una crida a la “calma” i ha condemnat els aldarulls: “No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país. Això s’ha d’aturar ara mateix. No hi ha cap raó ni cap justificació per a cremar cotxes ni cap altre acte vandàlic”.

Ara bé, a l’hora de buscar-ne responsables, Torra ha seguit el relat fet hores abans pel conseller d’Interior, Miquel Busch, però ha anat un pas més enllà, ja que ha parlat de “grups d’infiltrats i de provocadors”, que segons ell “malmeten la imatge d’un moviment de milions de catalans que han sortit al carrer de manera ferma, però serena”. A la part final de la intervenció, que ha estat molt breu, ha assegurat que “el Primer d’Octubre vam derrotar l’estat sense destrossar res. L’independentisme construeix, no destrossa. No va contra ningú, va a favor de tots”. I, finalment, ha demanat “serenitat, determinació, civisme i no violència”.

Convocatòria a la protesta

Milers de persones, unes 22 mil segons la Guàrdia Urbana, s'havien concentrat durant la tarda a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer Marina. Havien seguit la convocatòria realitzada pels CDR. L'ambient era més aviat festiu o relaxat, s'havien llançat grans quantitats de paper higiènic, que molts d'ells feien volar, i de tant en tant se sentien cançons, crits de protesta i de reclamació de llibertats. Cap a les 20:30 mentre alguns dels participants es retiraven altres començaven a desplaçar-se cap a la seu del Departament d'Interior, al Passeig de Sant Joan on han llançat objectes contundents als agents apostats al voltant de l'edifici, que han respost amb diverses càrregues.

Davant la resposta policial, grups de joves ja més reduïts s'han dispersat pels carrers pròxims a la conselleria i han aixecat barricades. Han cremat alguns vehicles, han tirat motocicletes al terra i han calat foc a contenidors d'escombraries, amb el que s'han repetit les fogueres als carrers iguals o més grans que les que es van provocar durant la nit de dimarts a dimecres al Passeig de Gràcia i altres carrers. Camions de bombers han intentat apagar-les.



Els Mossos d'Esquadra han demanat a la població a través de xarxes socials que faciliti el pas als vehicles d'emergències perquè puguin treballar. Han aconsellat a la ciutadania que no s'acosti a la zona dels disturbis i han advertit que alguns dels protagonistes dels aldarulls llancen "pedres i objectes amb àcid".

Diversos testimonis han pogut veure llançament de coets pirotècnics cap a l'helicòpter de la policia catalana que ha sobrevolat la zona. Mossos d'Esquadra han comptabilitzat cinc llançaments.



Per dispersar manifestants, a banda de les càrregues, el cos policial català ha recorregut de nou a la conducció de les seves furgonetes a gran velocitat a punts com la plaça Tetuan. La policia espanyola ha tornat a utilitzar bales de goma.

Incendis provocats a Barcelona durant una nova nit d'aldarulls

Els protagonistes dels disturbis, alguns d'ells amb caputxes i la cara tapada, han calat foc a algunes tanques d'obra i han llançat pedres i ampolles als agents.



Quatre persones, si més no, han estat detingudes.

Enfrontaments a Tarragona i Reus

Al voltant de 2.000 manifestants s'han enfrontat a la policia a Tarragona amb llançament d'objectes i crema de contenidors després d'haver recorregut els principals carrers de la ciutat, informa l'agència EFE.



Un dels manifestants ha resultat ferit en haver rebut un fort cop al cap, com a conseqüència de l'atropellament per l'esquena d'un manifestant. El noi està seriosament ferit. Ha patit un traumatisme cranioencefàlic i ha estat traslladat en ambulància a l'hospital. La CUP ha demanat que es depurin responsabilitats per aquest fet.

Exigim responsabilitats polítiques per l'actuació policial d'ara mateix a diverses parts del territori.



El @govern ha d'estar a l'alçada del moment polític i deixar d'evadir responsabilitats. pic.twitter.com/KWePouVdmg — CUP Països Catalans (@cupnacional) October 16, 2019





Els joves s'havien dirigit a la Comandància de la Guàrdia Civil, però han desistit de concentrar-se davant d'aquestes dependències i s'han desplaçat cap a la Subdelegació del Govern, on ahir dimarts també es van viure durs enfrontaments.



Els manifestants s'han anat desplaçant cremant contenidors al seu pas i alguns han llançat còctels molotov. De moment, segons fonts policials, hi ha tres detinguts.



D'altra banda, a la ciutat veïna de Reus, uns 200 manifestants han trencat el cordó que protegia la comissaria de la policia espanyola i s'han produït enfrontaments fins que han decidit retirar-se sense que constin detinguts

Aldarulls a Girona, Lleida i altres poblacions

A Lleida també s'ha viscut una nova nit de tensió, incendis de contenidors i llançament d'objectes contra el cordó policial que protegeix la Subdelegació del Govern espanyol a la ciutat.



Una primera concentració s'havia convocat per a aquesta nit a la Plaça Europa de Lleida, en la qual han participat al voltant de 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.

Una vegada finalitzada i d'haver transcorregut sense incidents destacables, diversos centenars de persones ha seguit la seva marxa fins a l'avinguda Blondel, informa l'agència EFE.



En aquest punt, molt pròxim a la Subdelegació del Govern, s'han trobat amb un ampli cordó policial que els ha impedit el pas.



Seguidament, policia i manifestants han protagonitzat moments de tensió en el Pont Vell de Lleida, on s'han sentit petards, trets i s'han fet més visibles les barricades.



En altres localitats catalanes, com Manresa, Girona i Vic, les manifestacions contra la sentència del procés també han acabat en enfrontaments.



A tot el territori, 52 persones han resultat ferides com a conseqüència dels incidents.