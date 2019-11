Més d'un 50% de ciutadans espanyols rebutgen la celebració d'un referèndum a Catalunya segons el CEO

La majoria dels espanyols no volen que a Catalunya se celebri un referèndum sobre l'autodeterminació. Així ho revela l'enquesta "Percepció sobre el debat territorial a Espanya 2019", elaborada pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) a encàrrec del Govern, que s'ha presentat aquest dijous. En concret, només un 36,2% dels enquestats donen suport que els catalans votin sobre la independència, un percentatge que es redueix fins al 29,8% si s'exclouen les respostes dels ciutadans catalans, mentre un 51,8% es mostra "molt en desacord o més aviat en desacord".



Per contra, els ciutadans catalans sí que avalen majoritàriament la celebració d'un referèndum a Catalunya: fins a un 70% dels enquestats voldrien votar, mentre un 21,6% no. L'informe també mostra que un 43,8% del total, un 48.8% només tenint en compte els enquestats de fora de Catalunya, creuen que no s'ha de fer cap referèndum, ni a Catalunya ni a tot l'Estat, "perquè la unitat nacional espanyola no es pot votar".



En cas que s'arribés a convocar un referèndum, el 53,3% del total d'enquestats n'acceptaria el resultat, mentre un 39,9% no acceptaria el que la ciutadania votés a Catalunya, una xifra que puja fins al 48,2% si només es té en compte els enquestats de la resta de l'Estat. La resta responen que "no ho saben" o no contesten. El 81,3% dels catalans acceptarien els resultats d'un hipotètic referèndum.

Una possible sortida dialogada al conflicte també ha estat objecte de pregunta en aquest estudi. Un 42,4% dels catalans acceptarien un diàleg i negociació "sense límits", mentre un 38,1% admetria els límits de la Constitució. La unilateralitat només guanya els suports d'un 11,2%, mentre un 4,2% es mostra favorable que l'Estat apliqui mà dura contra Catalunya. Si només es posa el focus en els enquestats de la resta de l'Estat, un 48,4% accepta els límits de la Constitució i només un 17,2% aposta per una negociació sense límits, en contra del 26,9% que reclama mà dura.



La reforma de la Constitució també guanya molts adeptes a Catalunya. Fins a un 71,9% creu que s'hauria de reformar la carta magna per donar més autogovern a les comunitats autònomes, i un 58,6% estaria a favor d'incloure-hi el dret a l'autodeterminació. En canvi, a escala estatal, aquesta reforma sumaria el 40,5%, mentre un 48,9% la rebutja.



Pel que fa a la situació dels presos polítics, un 53,3% dels enquestats considera que sí que és "just l'empresonament dels polítics independentistes", mentre que el 33,9% es mostren en contra, i la resta "no saben" o "no contesten". Per contra, el 75,2% dels enquestats catalans creuen que la situació dels líders independentistes és injusta.

3.600 persones enquestades

El sondeig va ser encarregat pel Govern amb l'objectiu de "disposar de l'opinió i de la percepció del conjunt dels ciutadans de l'Estat sobre la situació política actual". L'enquesta s'ha fet fins a 3.600 persones de tot l'Estat, amb majoria d'edat i de ciutadania espanyola. Les preguntes es van fer entre els dies 9 de setembre i 17 d'octubre, durant els dies de la Diada de Catalunya, la publicació de la sentència contra els líders independentistes i les primeres protestes pels presos polítics.



L'enquesta l'han presentat la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el director general d'Anàlisi i Prospectiva, Josep Rius. Budó ha anunciat que enviarà l'informe a ambaixades internacionals a través de les delegacions exteriors del Govern, així com el lliurarà al Govern espanyol i a diversos grups parlamentaris. La portaveu també s'ha mostrat critica amb el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), ja que considera que no s'atreveix a preguntar sobre aquestes qüestions "perquè no li interessa o perquè no vol que els resultats sigui públics".