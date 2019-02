Més d'un 60% de les persones que cobren menys de 14.000 € anuals són dones

A poques setmanes pel dia de la dona treballadora, el sindicat CCOO ha presentat aquest divendres un informe sobre la bretxa salarial per qüestions de gènere. Les desigualtats entre homes i dones pel que fa a l'accés al món del treball, drets laborals i sou encara són ben presents el 2019. La precarietat és, majoritàriament, femenina: segons dades del sindicat, un 64,5% de la població que té un salari per sota dels 14.000 € anuals són dones, el que representa un total de 174.000.



La responsable de Polítiques Socials de Gènere i Polítiques LGTBI, Montse Sanahuja, i la secretària d'Acció Sindical, Cristina Torre, han estat les encarregades de presentar l'informe. L'anàlisi del sindicat centra el focus en la "segregació horitzontal" als centres de treball, que fa que les dones es concentrin en sectors i ocupacions pitjor pagades i menys valorades, i la coneguda "segregació vertical", és a dir, les dificultats amb les quals es troben les dones per promocionar-se i fer valdre la seva formació, el conegut com a sostre de vidre.



A més, segons han explicat Sanahuja i Torre, la temporalitat i les contractacions parcials no voluntàries afecten majoritàriament a la població femenina, així com les taxes d'atur. L'altre factor que destaquen són les dificultats per conciliar la feina remunerada i les tasques de cures i reproductives, que recauen en les dones i les obliguen a reduir jornades en els seus llocs de treball.



Per a CCOO, la recepta exigeix impulsar el dret a la coresponsabilitat de les feines no remunerades, així com ampliar el permís de paternitat per fer-lo igualitari amb el de maternitat. El sindicat també demana impulsar polítiques actives d'ocupació amb perspectiva de gènere, una llei de transparència salarial per evitar diferències de sous entre homes i dones i més dotació a la inspecció del treball per poder intervenir en casos irregulars.



CCOO també demana revertir la reforma laboral de 2012 per recuperar drets laborals: "Els plans d'igualtat no són suficients per a l'eradicació de la bretxa salarial: cal que els convenis recuperin drets", ha dit Torre.