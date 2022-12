Més d'un centenar de municipis demanen "trencar la paràlisi" de Catalunya en matèria energètica

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) ha demanat "trencar la paràlisi" que hi ha a Catalunya en matèria energètica, sobretot en la transició cap a les renovables. Així ho han reivindicat més d'un centenar d'alcaldes i regidors reunits aquest dijous en una assemblea a Barcelona, on han criticat que els projectes que s'estan fent "no es consensuen" amb el territori.

"Hi ha malestar en com s'està fent la transició energètica, perquè està paralitzada", ha resumit el regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia. L'entitat ha aprovat una declaració que reclama, entre altres, modificar el decret de renovables, aprovat fa poc més d'un any al Parlament.

En una declaració signada aquest dijous, l'AMEP ha exigit incrementar "de forma urgent" el desplegament de les energies renovables per tal d'assolir els objectius previstos pel 2030 i "obrir vies de finançament públic" per incrementar les inversions en projectes. Així mateix, també aposta per la creació d'un grup de treball amb participació de la Generalitat.

Una transició "justa, participada i democràtica"

Per la seva banda, el president de l'AMEP i regidor d'Energia de l'Ajuntament de Terrassa, Carles Caballero, ha assegurat que la declaració reivindica a les institucions competents en àmbit energètic –principalment l'Estat i, en segon terme, la Generalitat- que impulsin més mesures per avançar cap a les renovables. "La lluita contra la crisi climàtica ha d'enfortir l'equitat i la democràcia i ha de posar en valor el territori i allò local", subratlla el manifest.

"No pot ser que en aquests moments només el sector privat tingui coneixement sobre quin és l'estat de la xarxa de distribució del nostre país, i que només ell sàpiga quines són les inversions que fa o deixa de fer", ha denunciat Caballero. En aquesta línia, el president de l'entitat ha apostat per una transició "justa, participada i democràtica".

Caballero, però, ha admès que alguns dels objectius fixats són "molt ambiciosos", com el que exigeix impulsar iniciatives legislatives per avançar cap a la titularitat pública de les xarxes de distribució energètica. Ara bé, ha assegurat que tot plegat vol "canviar una realitat" en la que el sector privat "té pràcticament tot el control sobre un servei bàsic" i ha avançat que treballen en informes jurídics en aquest sentit.

La trajectòria de l'AMEP

L'origen de l'AMEP va gestar-se al Berguedà l'1 d'octubre de 2019, impulsat per diversos municipis de la comarca i amb el suport de la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE). Progressivament els suports van ampliar-se, fins a aconseguir el de les quatre capitals. A banda de la XSE, també té el suport de l'Associació de Micropobles de Catalunya.

Finalment, es va constituir el 2021. Ara ja la integren 114 municipis, entre els quals es troben les quatre capitals, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat i Amposta. El seu objectiu principal és impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica.

Alhora, també aspira a desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic sostenible, així com assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. L'AMEP considera que els municipis han de liderar aquesta transició cap a un altre model energètic que, en el cas espanyol, acabi amb l'oligopoli elèctric.