Més de dues mil persones celebren l'arribada del 2019 a Lledoners en solidaritat amb els presos polítics

Més de dues mil persones van passar la nit de cap d'any al voltant de la presó de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), per mostrar el seu suport als presos polítics. La iniciativa, impulsada per l'entitat Omplim Lledoners, va consistir en un sopar de carmanyola i també van fer-se fogueres, va haver-hi balls i va sonar música. Algunes de les cançons van ser triades pels presos i exiliats polítics. A més a més, també es va transportar una campana fins a l'espai per tocar les tradicionals dotze campanades de Cap d'Any, que van dedicar als polítics que estan presos o exiliats a l'estranger. La campana s'ha portat des del campaner de les Borges Blanques.

A Lledoners, aquesta última nit de l'any, també amb els nostres presos. Bon any nou a tots! pic.twitter.com/NGmIVCaPD1 — Jordi (@Jordi_bert74) 31 de desembre de 2018

Unes 200 persones es van concentrar ahir a la nit davant de la presó de Mas d'Enric (Tarragona), on està tancada l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, mentre que un centenar ho va fer a la presó de Puig de les Basses (Girona), on hi ha l'exconsellera Dolors Bassa. L'Associació Catalana de Drets Civils, que agrupa familiars dels presos i exiliats polítics, Música per la República, la campanya Cap dona en l'oblit i el CDR Empordà - Vallespir també han impulsat les concentracions.



No és la primera concentració massiva davant les presons que s'ha fet per aquestes festes, ja que durant el dia de Nadal ja es va produir, amb milers de persones a Lledoners. A més a més, el dissabte 29 de desembre centenars de cantaires van participar en la cantades d'El Messies de Händel que va fer-se a Lledoners, on un cop més van apropar-se milers de persones.

A través de Twitter, l'exconseller Jordi Turull,ha donat "infinites gràcies" a totes les persones que s'han desplaçat fins a l'exterior de la presó per donar la benvinguda a 2019. "Sou admirables!", ha dit Turull, que ha desitjat "que el 2019 el omplim de salut, de treball, de pau, d'amor i de llibertat, i de dignitat per a tots i per a Catalunya".