Més formació i menys trets: demandes dels animalistes després que la Guàrdia Urbana hagi matat un altre gos

La Guàrdia Urbana torna a estar al mig de la polèmica per la mort d’un gos. Pocs mesos després que un agent matés la gossa Sota, una actuació policial que va indignar la comunitat animalista, aquest dimecres a la nit un altre guàrida urbà ha disparat de mort un gos després que aquest l'ataqués. Els fets han succeït als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer, al barri de Poble Sec de Barcelona, a les 00.30 h.



Fonts de la Guàrdia Urbana han relatat a aquest diari que es va tractar d’una actuació “d’urgència” després que un gos mossegués l’agent, causant-li “diverses ferides a la part del darrere de la cama” que li han provocat la baixa laboral. La patrulla va arribar al parc després que un ciutadà requerís el cos quan dues persones van rebre diverses mossegades, expliquen. Un cop allà, tres gossos haurien rodejat un dels agents, mossegant-lo per l’esquena a l’altura de la cama. Després de fer ús de la defensa i de córrer fins a l’estany perseguit pels gossos, l’agent va decidir disparar.

Aquesta matinada, a les 00:30 hores hem rebut una trucada per agressió de gossos als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer. En arribar hem observat una persona molt alterada demanant ajuda i una altra amb una ferida sagnant.



El gos executat formava part d’un grup de sis gossos custodiats per una persona -coneguda del propietari- que els portava sense lligar: “Hi havia dos gossos potencialment perillosos que anaven sense lligar. A més, qualsevol animal a un parc ha d’anar lligat segons l’ordenança”, expliquen les mateixes fonts. Per aquest motiu, el cos imputa al responsable dels animals els delictes d’atemptat contra agents de l’autoritat i per un delicte de lesions per imprudència greu. També han identificat el propietari, a qui també li imputen un presumpte delicte de lesions.



Es podria haver evitat disparar l’animal? “Es tracta d’una actuació no planificada”, argumenten des del cos, que ho atribueixen a una acció en defensa pròpia. Afegeixen, a més, que la Unitat d’Afers Interns de la Guàrdia Urbana ha iniciat una investigació sobre l’ús de l’arma de foc. A més, recorden que el cos va iniciar una “formació permanent” després dels fets succeïts amb la gossa Sota i es va ampliar el protocol, que no és públic.



Una de les entitats implicades en aquesta formació va ser la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA). L’advocada de l’entitat, Ana María Estarán, però, es mostra crítica amb aquest procés formatiu: “Ells només van fer una formació teòrica, no pràctica. I el curs, el vam donar a altres formadors de la urbana, no pas als agents”. L’advocada considera que, sense els coneixements sobre terreny per abordar situacions amb gossos alterats, les formacions sobre paper no serveixen per res.



Tornem a formular la mateixa pregunta: es podria haver evitat disparar l’animal? “Qui hauria d’haver actuat un cop fet l’avís era la unitat especialitzada. No els agents”. Per aquest motiu, Estarán no veu justificat el raonament del cos, ja que no hauria d’haver estat un agent ordinari qui abordés aquella situació. De fet, els fets de la gossa Sota van portar al cos a crear una unitat externa per a gossos agitats i modificar el protocol. En aquest cas, però, sembla que no es va fer ús d’aquest recurs.



Estarán reconeix que encara falten molts detalls de l’accident: quina va ser l’actitud de qui duia els animals? I la dels ciutadans que van ser ferits? Els gossos van ser increpats en algun moment? En tot cas, l'advocada no justifica l’execució del gos, tampoc sota el pretext que es tractava d’un “gos perillós”: “Si haguessin estat Pastors Alemanys, no els hauria disparat? I si es tractés de labradors? Una cosa és que hagin d’anar lligats, però aquests gossos no són més perillosos que d’altres”.

El cas de la gossa Sota, a judici

Aquesta nova mort d’un animal en mans d’un agent policial arriba en mig del procés judicial pel cas de la gossa Sota. Tal com va informar El Periódico, l’agent que va disparar va declarar aquest dilluns sentir “una alteració del cor, por” quan l’animal va “ensenyar-li les dents” i corria cap a ell. L’agent que l’acompanyava durant els fets, també investigat, va afirmar que l’amo de la gossa, Tauru Ruusalu, qui es trobava al lloc dels fets, animava el gos que ataqués.



Res a veure amb la versió de Ruusalu, qui defensa que el policia va disparar sense justificació, i qui a més també sosté que els policies el van colpejar a ell. L’advocada de l’acusació contra els urbans, Inés Guardiola, sosté que el tret es va produir a més distància del que al·lega la defensa, que relata com el gos s’estava abalançant contra l’agent quan va prémer el gallet.



Les entitats animalistes, que van convocar concentracions davant la Ciutat de la Justícia aquest dilluns, segueixen de prop un judici que creuen que ha d'emparar la vida de Sota sense donar un "tracte de favor" al policia. Segueixen amb estupor la declaració de l'agent, que va arribar a al·legar en seu judicial que era "un gran amant dels animals" i que aquest cas li causaria un "dany irreparable": "Al final, el gos és el reflex del seu amo i, encara que es posi nerviós, el propietari el pot controlar. En aquest cas va ser tot el contrari, l'amo va utilitzar el gos com una arma contra mi", afirmava.