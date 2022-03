Més formació i reorientar la producció, eines per combatre la pèrdua d’ocupació per la fabricació del cotxe elèctric

Al Prat de Llobregat, on la companyia Seat té un dels seus tres centres de producció a Catalunya, el futur de més d’un miler de famílies depèn de la seva activitat principal, fabricar motors de combustió. Ara que, de moment, la planta no té assignat el muntatge de cap motor elèctric, la incertesa sobrevola la plantilla. En aquest context, els sindicats estan buscant alternatives perquè la ferida sobre l’ocupació sigui la menor possible. Si no s’aconseguís cap avenç, el pitjor escenari podria ser el tancament de la planta del Baix Llobregat.

Carneo (Seat): "Treballem per trobar una alternativa ecològica que minimitzi l’impacte laboral"

"Treballem per trobar una alternativa ecològica que minimitzi l’impacte laboral". Així ho comenta el president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero. En plena negociació del nou conveni laboral, Carnero afegeix que "ens toca parlar de producte i de compromís de feina, a més de millores en la formació dels treballadors amb la mirada posada en un futur verd que cada cop està més a prop i que resulta inevitable pel sector de l’automoció".

La problemàtica què han d’afrontar els empleats de Seat és un exemple il·lustratiu de la situació amb la qual han de conviure les plantes de fabricació catalanes pel procés de transició del vehicle de combustió a l’elèctric. Algunes de les primeres víctimes ja han sigut la multinacional alemanya Mahle, dedicada a la producció de pistons per a motors de combustió interna, que ha tancat la seva fàbrica de Vilanova i la Geltrú (Garraf) deixant al carrer a 343 persones, o l’antiga Bosch (ara reconvertida en planta de reciclat de plàstic) de Castellet i la Gornal (Baix Penedès), que el passat mes de novembre va anunciar el tancament de la seva línia de fabricació de netejavidres, amb una plantilla de 300 treballadors.

En aquest context d’una crisi que traspassa l’àmbit català, la Federació d’Indústria del sindicat UGT mostra la seva preocupació "davant l'extrema gravetat que viu la indústria automobilística", en la qual conflueixen l'escassetat de semiconductors, l'encariment de l'energia i les matèries primeres, els efectes de la pandèmia i ara també les conseqüències econòmiques derivades de la invasió d'Ucraïna.

Recuperar la Mesa d’Automoció

UGT: "No entenem que més ha de passar perquè des del Ministeri d'Indústria no es convoqui d'una vegada per sempre la Mesa d'Automoció"

UGT veu inexcusable la paràlisi de la taula d'automoció davant la situació que està travessant el sector automobilístic i demana la seva represa urgent. "No entenem que més ha de passar perquè des del Ministeri d'Indústria no es convoqui d'una vegada per sempre la Mesa d'Automoció i s'adoptin les mesures globals necessàries per a retallar la sagnia de pèrdua d'ocupació actual". Des del sindicat, lamenten que l’administració fiï totes les expectatives de solució a la posada en marxa del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte), ja que aposten perquè "aquesta solució vagi acompanyada d’una política d’Estat integral que faciliti una transició ordenada que no deixi enrere cap treballador".

Des de l’administració local s’ha posat fil a l’agulla i a principis de febrer, la Diputació de Barcelona va presentar un programa de suport a la indústria de l'automoció, en el qual col·labora amb els consells comarcals de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, les vuit comarques que presenten un índex d'especialització a la indústria de l'automòbil superior al 25%. La iniciativa preveu accions transversals amb plans d’acompanyament empresarial, recerca d’ajuts, formació per capacitar els treballadors, acreditacions competencials i actuacions preventives per evitar nous tancaments empresarials. En total, s'espera un impacte en més de 645 empreses i més d’un miler de treballadors.

En el cas del Baix Llobregat, on l’automoció té un pes considerable, assolint un volum de negoci de gairebé 20 milions d’euros i donant feina a més de 34.000 empleats, el Consell Comarcal assenyala que la proposta implica acompanyar empreses proveïdores del sector de l’automòbil per oferir suport a la transformació i l'adaptació a nous models de negoci i atreure nous inversors.

Proveïdors i fabricants de bateries

Plans de formació i reorientar la producció cap a l’àmbit d’un ecosistema empresarial dels proveïdors de carregadors i fabricants de bateries. És la reivindicació del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC). El seu president, Josep Maria Vall, admet que la fabricació del motor elèctric comporta menys activitat laboral i mà d’obra directa. Per això, advoca per aprofitar el període d’una dècada de convivència entre els cotxes de combustió, els híbrids i els elèctrics per "impulsar plans de formació a les plantes d’automòbils per no posar en perill els llocs de treball del futur".

Vall: "Hem de formar gent especialitzada i ser capaços de respondre a la demanda que hi haurà d’empreses proveïdores de carregadors de bateries i fabricants"

Vall recorda que des de l’anunci de la fabricació d’un vehicle elèctric fins a la seva comercialització pot passar un període de cinc anys. A més, precisa que perquè a un fabricant li sigui rendible la venda és necessari que un 10% de la flota sigui elèctrica. Amb aquests elements, Vall insta a crear una nova necessitat mentre es munten les noves fàbriques. "Hem de formar gent especialitzada i ser capaços de respondre a la demanda que hi haurà d’empreses proveïdores de carregadors de bateries i fabricants".

En aquests moments, l’elevat preu dels turismes i la manca de punts de recàrrega són els factors que frenen l’expansió de l’ús generalitzat del vehicle elèctric. De fet, Vall creu que si tiren endavant aquestes mesures, una sola planta podria generar entre 2.500 i 3.000 llocs de feina, una xifra similar a l’excedent de treballadors calculat per la direcció i els sindicats de Seat que provoca l’aposta pel vehicle elèctric a les plantes catalanes de la companyia.

En un moment global caracteritzat per l’encariment de les matèries primeres i el petroli, la dificultat de trobar xips i semiconductors, ara agreujat amb la invasió russa d’Ucraïna, els fabricants d’automòbils es veuen obligats a reduir les seves produccions davant la manca de components. Menys volum, acompanyat d’un augment dels costos operatius. Per fer front a aquest panorama, el sector coincideix que la reorientació de l’activitat i la formació continuada semblen ser els únics instruments per tirar endavant.