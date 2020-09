Més de la meitat de les dones espanyoles majors de 16 anys han patit violència masclista

Més d'una de cada dues dones a l'Estat espanyol ha patit algun tipus de violència pel fet de ser dona. Així ho afirma la macroenquesta sobre violència contra la dona feta pública aquest dijous pel Ministeri d'Igualtat. Les dades van ser recollides al llarg de l'any passat entre prop de 10.000 dones majors de 16 anys residents a l'Estat. Segons l'estudi, considerat com l'operació estadística més rellevant sobre aquest tipus de violències que es realitza a Espanya, un total de 11.688.411 han patit algun tipus d'agressió, fet que suposa que un 57,3% del total.



L'enquesta revela que una de cada cinc dones (un 19,8%) l'ha patit en els últims 12 mesos, el que suposa que només al llarg de l'últim any més de quatre milions de dones majors de 16 anys s'han vist sotmeses a algun tipus de violència masclista.



Si bé la violència s'exerceix al llarg de tota la vida de les dones, l'enquesta revela que són les més joves les que més violència pateixen o perceben. El 71,2% de les dones de 16 a 24 anys i el 68,3% de les dones de 25 a 34 anys han patit algun tipus de violència al llarg de les seves vides davant el 42,1% de les que tenen 65 o més anys. Encara que la dada sobre la prevalença de la violència cap a les joves és molt cridanera, l'estudi afirma que cal una anàlisi en més profunditat per determinar aquest alt índex. És possible que la violència cap a les joves efectivament s'hagi incrementat, però també és possible que siguin més proclius a detectar la violència i a parlar sobre ella, afirmen fonts del Ministeri d'Igualtat.

L'estudi no només se centra en la violència dins de la parella, sinó que amplia l'àmbit a un ampli espectre de violències fora de les relacions afectives, amb un especial interès cap al assetjament sexual, l'stalking (la violència repetida), la violència sexual fora de la parella, així com preguntes per mesurar altres tipus de violència com la psicològica i econòmica dins de la parella.



Es tracta de la primera vegada que una enquesta analitza de formen amplia les violències fora de la parella. En l'anterior macroenquesta duta a terme el 2015, ja es va preguntar sobre violència sexual fora de la parella, però ara el qüestionari és molt més ampli. Això, expliquen fonts del ministeri, compleix amb els requisits estadístics del Conveni el Consell d'Europa, més conegut com a Conveni d'Istanbul, que estableix la necessitat de tenir en compte totes les violències que s'exerceixen contra les dones, així com complir amb els mandats del Pacte d'Estat acordat al Congrés el 2017.

Gairebé un 14% de dones pateix violència sexual

L'enquesta revela que del total de dones majors de 16 anys, gairebé tres milions (el 13,7%) han patit violència sexual provinent de qualsevol home, no només de la seva parella, sinó fora de les seves relacions afectives estables i un 21.5% del total (gairebé 4,4 milions) han patit violència física.



Per a la delegada contra la violència de gènere, Victoria Rosel, una de les principals conclusions d'aquesta macroenquesta és que la violència contra les dones és un problema estructural i ocult. "Coneixem tots la punta de l'iceberg i parlem dels 31 assassinats per violència masclista d'aquest any només tenint en compte les comeses per la parella o exparella, així com el gran increment de trucades al 016", però les dades demostren que va més enllà. "Es tracta d'una violència estructural no només per la seva prevalença, sinó perquè no es tracta d'episodis aïllats, sinó que són relacions de violència per la seva freqüència i per la combinació de violències ja que la majoria de les víctimes la pateixen més d'una vegada i formen part de la seva vida quotidiana".

L'estudi revela que la meitat de les dones que han patit violència sexual fora de la parella (el 50,4%) afirma que aquesta violència ha tingut lloc només una vegada davant i gairebé la mateixa xifra (un 49,6%) reconeixen que ha succeït en més d'una ocasió. De les que responen que va tenir lloc més d'una vegada, el 41% diuen que la violència sexual tenia lloc a l'mínim un cop per el mes. També és cridaner el lloc on es cometen aquest tipus d'agressions. Entre les dones que han patit una violació, un 59,1% afirma que aquesta es va cometre en una casa.

El 99,6% dels agressors sexuals són homes

Gairebé la totalitat de les agressions sexuals sofertes per dones majors de 16 anys al nostre país l'han realitzat homes. Segons l'enquesta, el 99,6% d'aquesta violència l'exerceixen homes. D'aquestes, el 21,6% de la dones que afirmen haver patit aquest tipus de violència, revelen que l'agressor era un home de la família, el 49% un amic o conegut i un 39,1% afirma que l'agressor era un home desconegut.



Una de les dades més cridaneres amb relació a la violència sexual és el seu baix índex de denúncia, que manté aquest tipus de violència en la foscor. Segons les dades l'estudi tan sols un 8% de la dones que viuen aquest tipus de violències les denuncien davant la policia o els jutjats, la qual cosa suposa que més del 80% d'aquestes agressions romanen ocultes i no perseguides, perquè tal com afirma Rosell durant la presentació de l'enquesta, l'única forma de perseguir aquests delictes és mitjançant a l'denúncia.



Els principals motius citats per les enquestades per no denunciar aquest tipus de violència figura en primer lloc el fet que "era menor o era una nena", motiu que esmenten el 34,5% de les dones. Un altre dels motius és no concedir importància als fets (30,5%), la vergonya (25,9%), que els fets van passar "en altres temps en què no es parlava d'aquestes coses" (22,1% ) i el temor a no ser creguda (20,8%).

Una guia per implementar polítiques públiques

La macroenquesta (la sisena que s'elabora fins a la data) té com a objectiu tenir una radiografia sobre l'estat de la violència sobre les dones al nostre país, per tal de poder elaborar polítiques públiques que les previnguin i la eliminin. En aquest sentit, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va anunciar durant la presentació de les dades de la macroenquesta, que el Govern espanyol posarà en marxa una Estratègia Nacional contra la Violència Masclista que s'implementarà entre el 2021 i el 2025 i que substitueix la que va acabar el 2016 i que estava centrada principalment en la violència que s'exerceix dins de la parella. Tot i que no va especificar el moment d'inici d'aquest pla, va afirmar que estaria llest parell de ser presentat en el primer semestre del l'any vinent.



"Les dades de la macroenquesta ens diuen que hem de seguir reforçant encara més totes les mesures encaminades a actuar no només quan ja s'ha exercit la violència, sinó a enfortir tots els mecanismes de prevenció", ha afirmat Montero en la presentació de les dades.



"És urgent que les dones creguin en les institucions públiques que tenen el deure d'acompanyar-les en el procés de reparació, de manera que és imprescindible comptar amb una guia, amb un full de ruta, d'una polítiques públiques i una estratègia que d'una resposta eficaç i integrada enfront de les violències que s'exerceixen contra les dones", ha dit la ministra. Per això, l'estratègia anirà de la mà de l'pacte d'estat i el reforçarà, ha afegit.