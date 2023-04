Més de la meitat de la mobilitat dels carrils bici de Barcelona ja és elèctrica

Els patinets i les bicicletes elèctriques ja formen part de la mobilitat de les grans ciutats del món. Barcelona no és una excepció. Ho confirma un estudi de Bicicleta Club de Catalunya (BACC) sobre l'ús dels carrils bici i els hàbits de mobilitat en bicicleta a la ciutat.



Segons l'informe del BACC, el 58,6% dels usuaris dels carrils bici de Barcelona utilitzen bicicletes o patinets elèctrics per desplaçar-se davant d'un 41,3% que fa servir la bicicleta mecànica. L'estudi també conclou que l'ús dels carrils bici de Barcelona ha crescut un 14% en comparació amb les dades recollides l'edició anterior.

Si analitzem la quota de cada tipus específic de vehicle, el patinet elèctric és el més utilitzat, amb un 32,14% d'usuaris. El 26,5% prefereix la bicicleta elèctrica. No obstant, l'estudi mostra que boom d'aquests vehicles elèctrics s'ha estabilitzat. El gran salt el va donar l'any 2020, quan es va passar del 9% el 2018 al 29% dos anys després. El 2021 va ser del 30,8% i el 2022 del 32,14.



El carril de de l'Avinguda Diagonal amb Sarrià, el més utilitzat

El carril bici a la vorera de Gran Via – La Bordeta és el que més ha crescut en nombre d'usuaris (un 21%). No obstant, tot i que l'ús del tram de l'Avinguda Diagonal amb Sarrià s'ha reduït un 3% en els últims mesos, segueix sent el més utilitzat

L'estudi es va dur a terme durant els mesos de setembre i octubre del 2022 i del febrer d'aquest any a través de l'observació directa de les persones que circulen pels carrils bici de diverses zones de Barcelona. L'objectiu és quantificar la quantitat d'usuaris d'aquests carrils, conèixer-ne el perfil, el tipus de vehicle i l'ús.

Pel que fa al Bicing, el servei de bicicletes públiques de Barcelona, ​​la utilització dels models elèctrics ha sobrepassat l'ús de les mecàniques. A dia d'avui, les bicicletes elèctriques (14,32%) del Bicing es fan servir més del doble que les mecàniques (6,89%).



Només un 34% són dones

Segons les dades de l'informe, un 66% dels usuaris circulant pels carrils bici són homes, mentre que un 34% són dones. És a dir, en conjunt, de cada 10 persones que usen els carrils bici (en qualsevol vehicle), només 3,4 són dones. La bretxa ha augmentat respecte a l'any passat, quan era del 35,6%.