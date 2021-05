Més de mil persones dormen al carrer a Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat

Barcelona comptabilitza un total de 895 persones dormint a la via pública i 3.046 allotjades en equipaments municipals o de les diverses entitats. A Badalona, sumen 48 persones en aquestes condicions, mentre que a l'Hospitalet de Llobregat en són 92. Aquest és el resultat del Recompte 2021 de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) que s'ha fet aquesta matinada amb la participació de més de 900 persones voluntàries. És el setè que s'organitza a la capital catalana i el primer a l'Hospitalet, una activitat ideada per les 37 entitats socials que integren la XAPSLL i l'Ajuntament de Barcelona, després que l'any passat no es pogués desenvolupar el recompte tal com estava previst a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Del total de places disponibles a Barcelona per a gent sense llar, 1.741 places es troben en allotjaments públics i concertats i les 1.305 restants formen part d'entitats socials de caràcter privat. L'últim recompte es va fer l'any 2018, un moment en què es van detectar 956 persones dormint al carrer i 2.130 en recursos residencials.



Per districtes, a Ciutat Vella s'han localitzat 176 persones, al 2018 se'n van trobar 210. També baixa la xifra de persones sense llar a l'Eixample, que passa dels 217 de llavors als 212 localitzats enguany. A Sants-Montjuïc es passa de 172 persones en el recompte anterior, a 155 en l'actual. Pel que fa a les Corts, augmenta la xifra respecte al 2018 i passa de 30 a 33. A Sarrià-Sant Gervasi s'han localitzat 34 persones, respecte a les 57 de l'última vegada, i a Gràcia s'ha passat de 52 a 65. També hi ha més persones dormint al carrer a Sant Andreu, que passa de 21 a 51, i a Sant Martí, on la xifra se situa en 113, una més que el 2018. Finalment a Horta-Guinardó s'han trobat 22 persones, respecte a les 43 de l'anterior recompte, i a Nou Barris 34, respecte a les 42 de la darrera ocasió.

Des de l'any 2008 i fins a l'actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer detectades pels successius recomptes ha passat de 658 a 895 persones, un increment del 36%. Segons l'ajuntament, les xifres reflecteixen una estabilització del fenomen durant els últims tres anys, tot i que en paral·lel el nombre de places en recursos residencials per a persones sense llar s'ha incrementat de forma notable, fins a les 3.046 persones allotjades actualment.



El consistori ha insistit que la clau continua sent "la prevenció" i que cal incidir en la necessitat d'articular polítiques supramunicipals que afrontin les causes estructurals del sensellarisme. Per exemple, un sistema de rendes mínimes garantides, un canvi en les polítiques migratòries que garanteixi els drets fonamentals i una major accessibilitat a l'habitatge per part de la població en general.

Recompte a Badalona i l'Hospitalet

A Badalona, el tercer Recompte de persones sense llar ha comptat 48 persones dormint al carrer la nit d'aquest dimecres a dijous. En total, 33 homes, quatre dones i onze que no s'han pogut identificar. A aquesta xifra cal sumar les 299 persones -262 homes i 37 dones- allotjades en centres, pisos d'entitats, en pensions i habitacions de relloguer o que viuen en habitatges inadequats, com per exemple naus industrials. En el recompte del 2018, es van localitzar 57 persones dormint al carrer i 172 en la resta de recursos.

Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat, s'han comptabilitzat un total de 92 persones dormint al carrer. D'aquestes, 62 ho fan al ras i 30 en cotxes, furgonetes o camions abandonats. Aquest és el resultat del primer recompte de persones sense llar, organitzat conjuntament per les comunitats parroquials de la ciutat, Creu Roja, Càritas Barcelona i la Fundació La Vinya. També s'ha pogut constatar que aquesta problemàtica s'estén a tots els barris de la ciutat. En concret 17 ho fan al Districte I (Centre, Sanfeliu i Sant Josep), 19 al Districte II (La Torrassa i Collblanc), 16 al Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud), 12 al Districte IV (La Florida i Les Planes), 15 al Districte V (Can Serra i Pubilla Cases) i 13 al Districte VI (El Gornal i Bellvitge).