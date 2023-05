Més reaccions polítiques a l'avaria de l'R2: Aragonès exigeix a l'Estat el traspàs total de Rodalies

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per reclamar novament el traspàs del servei de Rodalies i per queixar-se de la "inacceptable" reacció del govern espanyol davant l'avaria de l'R2 sud.

En la missiva, Aragonès assegura que "ningú assumeix la responsabilitat i les respostes que s'ofereixen es limiten a excuses poc convincents i que en cap cas resolen el problema estructural que patim". Remarca, també, la preocupació pel "mal funcionament crònic" del servei de Rodalies de Catalunya, una infraestructura imprescindible per a milers de persones que "dia rere dia pateix retards i incidències".



Aquesta no és ni de bon tros la primera vegada que el president reclama el traspàs de competències de la xarxa ferroviària, sinó que és una de les armes electorals d'Esquerra Republicana per desgastar els seus rivals socialistes.

Aragonès ha subratllat que ja fa anys que des del Principat es denuncia "l'abandó i la manca d'inversions" a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Després d'aquesta última averia, ha advertit que "ningú es pot inhibir, i menys els responsables polítics directes".

Aragonès insisteix en que es tracta d'un problema de caràcter polític

Un incendi en un quadre de senyals va deixar tancades aquest dilluns a centenars de persones entre dues i tres hores a diversos trens que connecten Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona. Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència, però encara no hi ha una previsió exacta de quan es podrà restablir el servei amb normalitat.

En aquest sentit, Aragonès insisteix en que es tracta d'un problema de caràcter polític, "que va més enllà de les explicacions tècniques que puguin donar Adif i Renfe, i que exigeix explicacions i compromisos polítics per revertir el funcionament d'un servei deficient que la ciutadania de Catalunya no es mereix".

Com un ultimàtum, remarca que "calen solucions immediates", que "cal executar totes les inversions pendents" i que "cal fer efectiu el traspàs del servei de Rodalies per assegurar l'eficiència del servei".