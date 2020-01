El president del govern espanyol Pedro Sánchez s'ha reafirmat en el diàleg amb Quim Torra i ha assegurat que la inhabilitació del president català dictada pel Tribunal Suprem no torpedinarà les negociacions: "No tinc cap problema en reunir-me amb el president de la Generalitat de Catalunya, segueix sent president de la Generalitat. Encantat de veure'm amb Torra per posar en marxa el diàleg", ha afirmat. Sánchez ha fet una defensa del president català i l'ha validat com a interlocutor, malgrat el criteri contrari del TSJC, el Suprem i la Junta Electoral Central: "Fins on jo sé, ara com ara el president de la Generalitat és Torra". Paral·lelament, la Mesa del Parlament de Catalunya ratificava el president català com a tal amb els vots a favor del PSC.



En una compareixença posterior al primer Consell de Ministres, el president de l'executiu espanyol ha defensat la taula amb el govern català, al qual s'hi ha referit reforçant la condició d'igual a igual entre governs: "Crec que és fonamental obrir un procés de diàleg. "Si seiem dos presidents de govern, sembla com si fos una notícia extraordinària, quan la notícia extraordinària seria no reunir-nos". Sánchez ha reivindicat que "traspassades" unes "circumstàncies molt difícils" tals com la sentència del judici al Procés i les posteriors protestes als carrers, cal buscar una solució "que no només demanda la ciutadania espanyola, sinó que també agrairà la ciutadania catalana": "Si racionalitzem i normalitzem la crisi catalana, molt probablement la via judicial no tindrà el recorregut que lamentablement ha tingut aquests mesos i anys".



Sobre la posada en marxa de la taula de diàleg que, segon el pacte amb ERC, hauria de produir-se 15 dies després que es conformés l'Executiu estatal, Sánchez s'ha reafirmat en el "compromís" de posar-la en marxa com més aviat millor però s'ha escudat en la demanda del mateix Quim Torra, qui li va demanar una reunió personal amb ell abans d'activar les negociacions: "El president de la Generalitat m'ha demanat abans una reunió bilateral entre ell i jo, i si no hi ha cap problema al Govern de coalició de la Generalitat, quedaré primer amb ell". Sánchez, per tant, accepta la proposta de Torra en mig del clima de diferències de JxCat amb ERC, a qui els postconvergents recriminen haver negociat aquesta taula sense cap representació del partit del president català.



Sánchez, a més, ha tornat a defensar la celebració d'una consulta amb els futurs acords als quals s'arribi a la taula de diàleg acordada també amb ERC durant les negociacions d'investidura: "Si podem arribar a tenir una consulta a Catalunya, és perquè hi ha hagut un acord previ. És en aquest acord en el qual hem de treballar. I si arribem a un acord, vol dir que el conflicte a Catalunya s'ha resolt".

Les pensions pugen un 0,9%

Més enllà de les negociacions sobre Catalunya, l'executiu espanyol també ha decidit començar l'acció de govern amb l'anunci d'una pujada del 0,9% de les pensions amb efectes retroactius des de l'1 de gener. Sánchez ha afirmat que amb aquesta pujada "no hi haurà pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes", ja que aquests rebran una paga compensatòria "abans de l'abril de 2021" si la inflació de l'any supera aquest increment.



Es tracta d'una mesura avançada abans de les eleccions del 10 de novembre per Sánchez, qui s'ha compromès a tornar a revalorar les pensions anualment segons la inflació prevista. La pujada del 0.9% coincideix amb l'estimació mitjana de l'IPC, segons ha detallat el president espanyol, qui ha destacat, a més, que amb aquesta mesura compleix el compromís que els pensionistes no perdin poder adquisitiu.