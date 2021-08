Messi deixa el Barça

El davanter argentí Lionel Messi no renovarà pel FC Barcelona, segons ha anunciat aquest dijous el club blaugrana, que atribueix a "obstacles econòmics i estructurals" la impossibilitat de signar un nou contracte. Els obstacles d'última hora per retenir el considerat millor jugador del món podrien tenir a veure amb la disconformitat expressada pel FC Barcelona respecte a algunes clàusules del contracte del fons CVC amb la lliga espanyola, la qual cosa no permetria disposar de la injecció econòmica prevista que facilitava complir els paràmetres de límit salarial per encaixar-hi el multimilionari sou de Messi.

FC Barcelona: "Davant d'aquesta situació, Messi no continuarà lligat al Barça"

"Davant d'aquesta situació, Messi no continuarà lligat al Barça. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com de el club", conclou l'entitat blaugrana en un comunicat.

El Barça ha informat que les dues parts havien arribat a un acord i tenien "la clara intenció de signar un contracte en el dia d'avui", però que a la fi no ha estat possible complir amb la normativa de la lliga espanyola.



Malgrat que Messi va finalitzar contracte amb el Barça el passat 30 de juny, tot semblava indicar que l'astre argentí signaria un nou acord per a les dues pròximes temporades amb l'arribada de Joan Laporta a la presidència. De fet, Laporta va insistir que la renovació de Leo Messi anava "pel bon camí" en totes les seves compareixences i havia assegurat estar "tranquil" respecte a la seva continuïtat en l'equip.

El compliment del 'fair-play' financer de Laliga era l'únic obstacle que, segons el dirigent de l'entitat blaugrana, podia apartar Messi de Camp Nou. No obstant això, l'acord anunciat aquest dimecres per Laliga amb el fons internacional CVC per injectar 2.700 milions d'euros en la competició i reforçar econòmicament els clubs semblava aplanar el camí del Barça per renovar el crac de Rosario.



De fet, Messi aterrava dimecres a la capital catalana després de finalitzar les seves vacances, i el seu pare i representant, Jorge Messi, ho feia aquest dijous -amb prou feines 24 hores després- per reunir-se amb Laporta, en una trobada que a priori havia de servir per segellar la continuïtat del jugador.

L'objectiu era anunciar la seva renovació abans que el FC Barcelona disputi el Trofeu Joan Gamper davant el Juventus a l'Estadi Johan Cruyff, diumenge que ve, quan Leo Messi havia de dirigir-se, com a capità, als socis, en el torn dels parlaments.



No obstant això, la negociació ha donat un gir inesperat aquesta tarda i l'operació s'ha trencat, segons la versió oficial de el club per "obstacles econòmics i estructurals" que feien impossible la inscripció de Messi a Laliga.

En qualsevol cas, el FC Barcelona ha volgut agrair "de tot cor" l'aportació del '10' a l'"engrandiment de la institució" i li ha desitjat "el millor en la seva vida personal i professional".