Messi fa marxa enrere i complirà l'any del contracte que li queda al Barça

Després que el passat 25 d'agost tremolessin els fonaments del Camp Nou amb el famós burofax en què Leo Messi anunciava la seva intenció de deixar el Barça, després de 20 anys a l'entitat, el jugador argentí ha fet finalment marxa enrere i aquest divendres ha confirmat que seguirà al club. Ho farà durant una darrera temporada -la que té signada per contracte-, de manera que si no canvien els esdeveniments en els propers mesos abandonarà l'entitat a partir del 30 de juny de l'any vinent.



Messi ha confirmat la rectificació en una entrevista a Goal.com, en què ha assegurat que "mai aniria a judici contra el club de la meva vida, per això em quedaré al Barça". En la conversa, gravada a casa seva, el davanter explica que durant tot l'any li ha dit al president del club, Josep Maria Bartomeu, que se'n volia anar "perquè creia que era el moment de donar un pas al costat. Creia que el club necessitava més gent jove, gent jove i pensava que s'havia acabat la meva etapa a Barcelona, sentint-ho moltíssim perquè sempre vaig que volia acabar la meva carrera aquí". Exposa que ha estat un any molt complicat i que el president "sempre va dir que al final de temporada podia decidir si me'n volia anar o si em volia quedar i al final no va complir la seva paraula".

També insisteix que hauria volgut un projecte guanyador per a l'equip, però que "fa temps que no hi ha projecte ni hi ha res, es van fent malabars i es van tapant forats a mesura que van passant les coses". I, en aquest sentit, també ressalta la voluntat de "competir" la Champions, un fet que les darreres temporades no ha estat possible al Barça, amb les catàstrofes de Roma, Liverpool i Lisboa -la derrota per 8 a 2 contra el Bayern de Munic-. En d'altres moments insisteix en què Josep Maria Bartomeu l'ha enganyat.



La realitat és que Messi no ha pogut concretar la marxa del Barça per les dificultats legals que comportava, un cop la directiva s'havia enrocat en què la clàusula per fer-ho es mantenia en 700 milions, una xifra que impedia que qualsevol altre equip afrontés el traspàs. I davant el risc que es judicialitzés la situació, els Messi -al cap i a la fi el seu representant és el seu pare- es mantenen un any més al club de la seva vida. Això sí, amb un conflicte ben latent amb Bartomeu i la seva directiva terminal. Que, sempre segons la versió de Messi, l'ha enganyat.