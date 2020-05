Mestres substituts denuncien que es podrien quedar sense feina per un error d'Educació

Descontentament amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, per part dels docents que cobreixen places de substituts. Els professors denuncien que aquells que han cobert baixes mitjançant la borsa extraordinària de 2019 i 2020 ara s'han quedat sense un número a la llista d'interins, en funció del qual se'ls hauria d'adjudicar feina a un centre escolar pel curs vinent. El motiu inicial, segons denuncia la plataforma Afectades per la Borsa 2019-2020, és un error del Departament d'Educació, que ara la Generalitat diu que no pot solucionar a causa del col·lapse pel coronavirus.

"Aquesta borsa extraordinària es va obrir per cobrir places que al Departament li estava costant cobrir", explica Oscar Garcia, membre de la plataforma. A partir de l'abril de 2019, aquests docents van poder anar a treballar fent substitucions provisionals amb la promesa de tenir un número definitiu a la llista un any més tard. Un cop acabada la substitució, el 15 de març d'enguany, el Departament havia de comptabilitzar els "dies prestats", és a dir, el temps treballat, per atorgar un número a la llista per obtenir una plaça a cada docent. Garcia denuncia que aquest recompte es va publicar fins a dos cops malament, un fet que va provocar nombrosos recursos i que, finalment, ha portat a Educació a suspendre el tràmit. Amb l'arribada de la Covid-19, aquest error mai s'ha arribat a reparar:

La situació actual d'aquests substituts, sense un número al rànquing, implica que no podran tenir una plaça fins al juny de 2021, segons denuncia Garcia: "Normalment et calculen el número el mes de maig. Estem arribant a aquesta data i encara no està resolt, pel que tot indica que ens quedarem sense adjudicacions i que no ho faran fins al juny de l'any vinent". Mentrestant, els docents segueixen treballant amb el teletreball: "Tampoc sabem si ens sumarà com a dies prestats tota aquesta feina".

Garcia, a més, subratlla que els professors han respost amb les necessitats del Departament cobrint baixes difícils de cobrir, deixant feines estables o desplaçant-se fins a centres lluny del seu domicili, i lamenten que ara Educació no respongui per ells: "A més, com a substituts provisionals, no teníem dret a fer coses que sí que podien fer altres docents interins, com ara congelar-se el número o que el centre on estiguéssim exercint ens reclamés per seguir-hi un any més".



Aquest dimecres, Bargalló es reunirà amb representants sindicals que ja s'han compromès a posar la problemàtica sobre la taula. Garcia critica que, fins ara, el Departament ha fet cas omís a les seves reclamacions: "Veiem una falta de voluntat per part del conseller, que no ha plantejat mai aquest tema a les seves reunions".